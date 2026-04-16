Circo de Paqui, la mujer de Cerdán, en el Senado: llega tarde, rechaza declarar y pide abandonar la sala

Paqui Muñoz Cano, esposa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ha comparecido finalmente este jueves ante la comisión de investigación del caso Koldo y sus ramificaciones que se sigue en el Senado, después de haber plantado en dos ocasiones a esta institución por supuestos motivos de salud. Lo ha hecho no sin dar la nota, desde el primer momento.

En un principio, Muñoz Cano se ha negado a comparecer sin dos asistentes, cuando el reglamento sólo permite hacerlo con uno. Tras ser advertida de ellos por los servicios de la Cámara Alta, ha acabado entrando en la sala Clara Campoamor con 15 minutos de retraso, y sin ningún asistente a su lado.

Después, cuando ha empezado la sesión y ha tomado la palabra la senadora de UPN María Caballero para formularle la primera pregunta, Paqui ha procedido a dar lectura a un documento para criticar que ha sido citada por ser la esposa el ex nº 3 del PSOE y para esgrimir que se acogía a la «dispensa legal» de no responder al encontrarse su marido investigado en un proceso penal por los mismos hechos objeto de esta comisión. Por ello, y por su «estado de salud», ha añadido, ha pedido sin éxito que se le permitiera «abandonar la sala».

El presidente de la comisión Koldo, el senador Eloy Suárez (PP), le ha replicado que no podía abandonar la sala, en aplicación del reglamento, y que debería permanecer en ella escuchando a los senadores en su turno de interpelación. Paqui Muñoz ha sacado en ese momento un teléfono móvil de su bolso y se ha entretenido con él, sin prestar atención siquiera a los senadores que se dirigían a ella.

La mujer del que fuera hombre fuerte de Pedro Sánchez en el PSOE fue citada por esta comisión del Senado, a instancia del PP, «como ex socia trabajadora de Noran Cooperativa Pequeña y presunta beneficiaria de fondos y cuentas de la mercantil Servinabar 2000», según reza en la convocatoria.

El pasado 15 de diciembre de 2025, Paqui Muñoz fue llamada por primera vez a comparecer en dicha comisión. Sin embargo, hizo llegar un escrito sanitario para justificar su ausencia en el Senado, por lo que se suspendió su comparecencia. Fuentes de su defensa alegaron que la esposa de Cerdán presentó «informes médicos actualizados del servicio público de salud que acreditaban una agravación de su patología previa».

Posteriormente, el PP, con su mayoría absoluta en el Senado, volvió a citar a Paqui en dicha comisión de investigación para el pasado lunes 6 de abril, pero, de nuevo, no acudió a la convocatoria alegando problemas de salud pese a estar el viernes anterior viendo procesiones en Milagro, como acreditó la imagen revelada por OKDIARIO.

Gastos de una tarjeta

Con la comparecencia de Paqui, el PP quiere aclarar por qué su nombre figura en un informe que la UCO de la Guardia Civil aportó en noviembre al juez del caso Koldo, donde aparece en los gastos de una tarjeta premium de la empresa Servinabar, investigada en la trama y de la que su marido era socio, junto a Antxon Alonso.

Muñoz, que aparece en la documentación de la Guardia Civil citada como Paqui, no está investigada judicialmente, al contrario que Santos Cerdán, ahora en libertad provisional. El ex secretario de Organización del PSOE aseguró en su comparecencia del pasado 17 de diciembre en este mismo órgano de Cámara Alta que ella no tenía «nada que ver» con la trama.

Sin embargo, los investigadores de la Guardia Civil han certificado que Paqui Muñoz fue trabajadora y socia de la cooperativa Noran, vinculada a Servinabar y otras empresas de la presunta trama navarra del caso Koldo. Además, la esposa de Cerdán llegó a ir en las listas del Partido Socialista de Navarra en las elecciones locales de 2015, como publicó OKDIARIO.