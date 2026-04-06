Paqui, la mujer de Cerdán, vuelve a esgrimir «razones de salud» para no comparecer en el Senado

Francisca, Paqui Muñoz, mujer de Santos Cerdán, ha rechazado por segunda vez comparecer en la comisión de investigación del Senado para la que estaba citada este lunes. La esposa del ex secretario de Organización del PSOE, imputado por corrupción, ha esgrimido, como ya hizo el pasado mes de diciembre, «razones de salud» para no acudir a la Cámara Alta.

Muñoz ha presentado un informe médico ante la comisión de investigación del Senado, que indaga en las ramificaciones del inicialmente denominado caso Koldo, para descartar comparecer este lunes ante este foro. La mujer de Cerdán ha argumentado que «su estado de salud le impide su asistencia», según fuentes del entorno del ex militante del PSOE.

Francisca Muñoz Cano estaba citada ante la comisión de investigación del Senado para este lunes 6 de abril a partir de las 16.00 horas, aunque ha presentado este informe médico del sábado 4 de abril de asistencia a urgencias en el que el facultativo médico que la asistió «explicita que su estado de salud le impide su asistencia».

En el mes de diciembre, Francisca Muñoz fue citada en la comisión de investigación y, en aquel momento, hizo llegar un primer informe médico que por motivos de salud desaconsejaba su comparecencia en el Senado, por lo que finalmente se suspendió su comparecencia.

Y hace unos días, el PP, con su mayoría en el Senado, volvió a citar a Paqui en la comisión de investigación, aunque el entorno de Santos Cerdán argumenta que presentó informes médicos actualizados del servicio público de salud «que acreditaban una agravación de su patología previa».

El presidente de la comisión, el dirigente popular Eloy Suárez, ha explicado lo sucedido y argumenta que en la mañana del lunes, durante la comparecencia, en torno a las 11 horas, del presidente de Forestalia, Fernando Samper, «se ha recibido un documento sanitario» en el que si bien se suscitan «dudas razonables» para la presidencia, «al ser un tema delicado» ha derivado en la suspensión de la comparecencia. Suárez optará por recabar informes jurídicos y sanitarios de otros doctores para acreditar la versión de Paqui.

Cabe recordar que Paqui Muñoz cobra desde hace años una pensión por incapacidad de 640 euros mensuales, debido a un problema en un pie, pero OKDIARIO cazó a la mujer de Santos Cerdán en plena calle, con unas imágenes que demuestran que se encuentra en plena forma física. Las grabaciones publicadas por este medio el pasado mes de julio muestran a la esposa del ex dirigente socialista caminando sin dificultad, bajando a tirar la basura o comprando comida en un supermercado cercano.