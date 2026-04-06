El presidente de Forestalia reconoce que el socio de Cerdán le llevó a «sedes del PSE, PNV y Bildu»

El presidente ejecutivo y fundador de la empresa Forestalia, Fernando Samper, ha revelado este lunes en el Senado que el socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso, le abrió las puertas de «sedes del PSE, PNV y Bildu», además del Gobierno navarro de María Chivite, para que les explicara su proyecto de renovables.

Así lo ha expresado el presidente de Forestalia durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del caso Koldo, incluida la trama de Forestalia. «Mi proyecto consistió en llevar megavatios a estaciones, en Pamplona hablamos de colaboración, de crear algún otro parque, un centro de datos…», ha relatado. En lo referente a Bildu, ha detallado que la reunión fue en Vitoria.

Asimismo, Samper ha declarado que se reunió una vez con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a través del administrador de Servinabar, Antxon Alonso, aunque ha remarcado que no hizo negocios ni con el ex dirigente socialista ni con la empresa Servinabar. «No hay ninguna factura con Servinabar», ha enfatizado.

En este contexto, Samper ha afirmado que «no tenía ni idea de que Antxon era socio de Cerdán ni el número de trabajadores de Servinabar», si bien ha admitido haberse reunido con los dos a la vez. A la pregunta de la senadora de UPN, María Caballero, sobre cómo conoció a Alonxo, el presidente de Forestalia se ha limitado a decir: «No lo fui a buscar yo», ha sostenido, deslizando que se lo ofrecieron.

Respecto a su relación con Koldo García, ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, Samper ha dicho que no lo conoce, tampoco a Leire Díez. Sobre la ex vicepresidenta y ex ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, ha afirmado que nunca se ha visto con ella. Y en cuanto a Eugenio Domínguez, ex alto cargo de Ribera que confesó a la Guardia Civil que compró acciones de las empresas de la trama Forestalia, ha dicho que tampoco ha estado con él «en Zaragoza», aunque ha admitido conocerlo.

Sobre el ex ministro de Defensa y ex presidente del Congreso de los Diputados José Bono, el presidente de Forestalia ha señalado que «he estado con él y hemos hablado de muchas cosas», pero ha añadido que «no le he pedido ningún favor».

En este contexto, Samper ha evitado responder a preguntas sobre la trama de las renovables al estar «bajo secreto de sumario». El presidente de Forestalia se ha acogido a su derecho a no contestar cuestiones que están siendo investigadas por la Justicia. Samper ha aclarado al inicio de su interrogatorio que una parte del objeto de este foro afecta a las diligencias previas en las que se encuentra investigado por la presunta comisión de delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

«Hasta el momento, y como bien comprenderán el que habla, no tiene intención alguna de cometer un delito de revelación de secretos y entiendo que sus señorías tampoco (…) Pero entenderán sus señorías que, sin haber declarado ante el juez, no me corresponde hablar ante ustedes», ha manifestado Samper.

Investigación de la UCO

Según la Guardia Civil, Eugenio Domínguez, ex alto cargo del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, habría cobrado 5,2 millones de euros de Forestalia por el supuesto amaño de permisos a favor del gigante energético aragonés. La Benemérita apunta en uno de sus informes que Domínguez usó su «guardia pretoriana» en la empresa pública Tragsatec, la misma que enchufó a Jésica, ex novia de Ábalos, para la comisión de prácticas delictivas.

Preguntado por Rocío Dívar, senadora del PP por Zaragoza, Semper ha reiterado que sí conoce a Domínguez, pero a «nadie» de Tragsatec. Además, ha esgrimido que Forestalia presentaba todos sus proyectos por vía telemática, mientras que la Guardia Civil detalla que, según la versión de algunos testigos, hubo algunos que llegaron directamente a Domínguez a través de una memoria USB.

Además, la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado investiga la concesión de un préstamo por valor de 17,3 millones de euros a la empresa Arapellet, una filial de Forestalia dedicada a la producción de biomasa. Esta ayuda pública se tramitó en 2022 a través del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP), concedido por Sepides, filial de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda. Sobre este préstamo, Samper ha negado pagar contraprestación alguna al grupo Hirurok conformado por Antxon Alonso, la ex fontanera socialista Leire Díez y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI.