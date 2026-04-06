Paqui Muñoz, la mujer del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ha plantado al Senado este lunes por «motivos de salud» pese a estar el pasado Viernes Santo de procesiones en Milagro (Navarra), como prueba la imagen que publica OKDIARIO.

Paqui debía comparecer a las 16 horas de este lunes ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, pero esta comparecencia ha sido suspendida tras la remisión de un informe médico alegando «motivos de salud» que «desaconsejan» su presencia en la Cámara Alta.

El presidente de la Comisión, el senador Eloy Suárez (PP), ha afirmado que el documento médico recibido «suscita dudas razonables», si bien ha propuesto suspender la comparecencia y recabar informes jurídicos y sanitarios de otros doctores. Suárez ha calificado el documento de «insuficiente» y ha dicho que tiene fecha del «5 de abril» y que fue emitido por un centro sanitario de «Valtierra» (Navarra).

Por su parte, fuentes de la defensa de Paqui han trasladado que «hoy nuevamente se ha presentado un informe médico del pasado día 4 de abril de asistencia a urgencias de la Sra Muñoz en el que el facultativo médico que la asistió explicita que su estado de salud le impide su asistencia a la Comisión del Senado».

«Por motivos de salud evidentes y acreditados la Sra. Muñoz no podrá comparecer hoy ante la comisión de investigación», sostiene su defensa.

Es la segunda vez que Paqui planta a esta comisión de investigación, donde es obligatorio comparecer y decir la verdad. El pasado 15 de diciembre también fue citada la mujer de Santos Cerdán, y en aquella ocasión, hizo llegar otro escrito sanitario para justificar su ausencia en el Senado, de modo que finalmente se suspendió su comparecencia. Según fuentes de su defensa, presentó «informes médicos actualizados del servicio público de salud que acreditaban una agravación de su patología previa».

Posteriormente, el PP, con su mayoría en el Senado, volvió a citar a Paqui en dicha comisión de investigación para este lunes 6 de abril, pero, de nuevo, no ha acudido a la convocatoria alegando problemas de salud pese a estar el pasado viernes 3 de abril viendo procesiones en Milagro, como acredita esta imagen.

Tarjeta de Servinabar

Con su comparecencia, que estaba fijada para las cuatro de la tarde este lunes, la comisión promovida por el PP pretendía aclarar por qué su nombre figura en un informe que la UCO de la Guardia Civil aportó en noviembre al juez del caso Koldo, donde aparece en los gastos de una tarjeta premium de la empresa Servinabar, investigada en la trama y de la que su marido era socio, junto a Antxon Alonso.

Muñoz, que aparece en la documentación de la Guardia Civil citada como «Paqui», no está investigada judicialmente, al contrario que Santos Cerdán. El ex secretario de Organización del PSOE aseguró en su comparecencia del pasado 17 de diciembre que ella no tenía «nada que ver» con la trama.

Sin embargo, los investigadores de la Guardia Civil han certificado que Paqui Muñoz fue trabajadora y socia de la cooperativa Noran, vinculada a Servinabar y otras empresas de la presunta trama navarra del caso Koldo.

Por su parte, el PP, a través de su vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ha señalado en rueda de prensa en Génova que su partido seguirá insistiendo para que vaya a comparecer y a dar las explicaciones oportunas. «Estamos viendo cómo todo el entorno de (Pedro) Sánchez tiene problemas con casos de corrupción y no quiere dar explicaciones», ha declarado, según informó Efe.

El pasado julio, OKDIARIO ya publicó imágenes exclusivas de Paqui, perceptora de una pensión por incapacidad en un pie, según reconoció su marido, caminando perfectamente por las cercanías de su anterior domicilio en Madrid, un ático también objeto de investigación por parte de la UCO.