Pardo de Vera: «Cerdán vino a verme a Adif tres o cuatro veces con el consejero de Navarra interesado en obras en Pamplona»

La ex presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera ha confirmado que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán visitó sus despachos en varias ocasiones, tanto en Adif como en la Secretaría de Estado, aunque ha restado cualquier connotación irregular a esos encuentros. «Habrá venido unas tres o cuatro veces, siempre con el consejero de Navarra de Ordenación Territorial, para interesarse por temas como el bucle de Pamplona», ha explicado en su primera entrevista tras declarar como testigo ante el Tribunal Supremo en el marco del caso Mascarillas.

Pardo de Vera ha enmarcado esas visitas dentro de la rutina habitual de cualquier cargo público y ha subrayado que recibió a diputados de todos los partidos políticos. «Un secretario de Estado o un presidente de Adif está obligado a dar explicaciones sobre las tareas que realiza a cualquier representante del pueblo, sea del color que sea», ha señalado. En el caso de Cerdán, los asuntos tratados fueron estrictamente técnicos: el acceso ferroviario a Pamplona, la conexión con el País Vasco y el corredor Tafalla-Pamplona, obras que llevaban años en estudio informativo sin aprobarse por la complejidad de su trazado. «Nada que fuese excepcional respecto a otros diputados», ha subrayado.

La ex directiva ha precisado que Cerdán acudía siempre acompañado del representante autonómico correspondiente, como es práctica habitual en este tipo de reuniones institucionales, y ha descartado que esas visitas tuviesen ninguna relación con los presuntos amaños en obra pública que investiga el Tribunal Supremo. Pardo de Vera, que está siendo investigada en la Audiencia Nacional en relación con los expedientes de contratación de Adif —causa en la que niega cualquier irregularidad—, ha afirmado con rotundidad que en Adif los procedimientos internos eran «muy reforzados» y que nunca imaginó que en el ministerio «se cocía algún tema sucio».

PREGUNTA.—Hay otra pata de la investigación sobre contrataciones en obra pública, un departamento que usted no dirigía. Pero ¿usted vio a Santos Cerdán yendo por el Ministerio de Transportes?

RESPUESTA.—Bueno, a Santos Cerdán le vi en algunas ocasiones. Vino a verme tanto en Adif, como presidenta, como siendo secretaria de Estado. Las veces que vino estuvo acompañado, como muchísimos diputados, y además yo he recibido a diputados de todos los partidos políticos, de todo color y signo, como es mi deber. Un secretario de Estado, un presidente de Adif o cualquier cargo público está obligado a dar explicaciones sobre las tareas que realiza a cualquier representante del pueblo sobre lo que se está haciendo en su territorio, sea del color que sea. En el caso de los diputados, normalmente vienen acompañados del consejero, del concejal o del alcalde, etcétera.

En el caso de Santos Cerdán, en los que recuerdo —habrá venido unas tres o cuatro veces—, siempre vino con el consejero de Navarra de Ordenación Territorial para interesarse por temas como el bucle de Pamplona, que es el acceso a la capital navarra, todavía sin hacer y que llevaba muchos años en estudio informativo sin aprobarse por varias complicaciones de la conexión con la Volkswagen, de la conexión de Pamplona con el País Vasco, de Tafalla, de la conexión Tafalla-Pamplona, etcétera. Nada que fuese excepcional respecto a otros diputados, la verdad.