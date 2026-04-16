Pardo de Vera: «Yo a Aldama le conocía como Gonzalo Víctor; nunca supe que tenía empresas proveedoras del ministerio»

La ex presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera ha revelado que durante todo el tiempo que coincidió con Víctor de Aldama en el Ministerio de Transportes ni siquiera conocía su verdadero nombre ni su condición de empresario con contratos públicos. «Yo a ese señor le conocía como Gonzalo Víctor. Jamás se me pasó por la cabeza que tuviese algo que ver con ninguna empresa proveedora del ministerio», ha afirmado en su primera entrevista tras declarar como testigo ante el Tribunal Supremo en el juicio del caso Mascarillas.

Isabel Pardo de Vera ha relatado que preguntó en varias ocasiones a qué se dedicaba aquel hombre al que veía con cierta asiduidad en espacios reservados e institucionales del ministerio, y que las respuestas que recibió fueron siempre vagas y cambiantes. «Primero me dijeron que era el hermano del escolta del ministro De la Serna; luego, que era muy amigo de Koldo. Llegué a pensar que era alguien del partido, alguien afín, o que tenía un restaurante en las Cuatro Torres», ha explicado. Isabel Pardo de Vera ha subrayado que su presencia allí le resultaba llamativa: «Me resultaba muy raro que una persona ajena al ministerio estuviese en un aula reservada e institucional. No me había pasado con cinco ministros».

La ex presidenta de Adif ha insistido en que incluso trató la cuestión directamente con el ex ministro Ábalos. «Esto lo comenté con él en bastantes ocasiones porque no entendía qué hacía allí», ha señalado, añadiendo que en ningún momento estableció relación alguna entre Aldama y ningún contrato público. Pardo de Vera, que está siendo investigada en la Audiencia Nacional en relación con los expedientes de contratación de Adif —causa en la que niega cualquier irregularidad—, ha asegurado Isabel Pardo de Vera que el hecho de que Koldo García grabara de manera permanente las conversaciones en el entorno del ministro le deja «de piedra» y que jamás imaginó que en aquel ministerio «se cocía algún tema sucio».

PREGUNTA.— Algunos, como Víctor de Aldama, de hecho admitieron ese tipo de comisiones. ¿Era usted consciente de lo que hacía Víctor de Aldama con Koldo utilizando al ministro? Todo lo que está saliendo a la luz, estos pagos, los audios de Koldo en los que él mismo dice haber cobrado.

RESPUESTA.— Bueno, el solo hecho de que haya grabaciones de un señor que era la persona de confianza del ministro —o el asistente, o quien estaba con el ministro— grabando permanentemente… eso me deja de piedra. Desde luego, cuando me nombraron presidenta de Adif, alguien a quien no conocía de nada, teniendo en cuenta que yo no soy una persona del partido, lo menos que se me pasó por la imaginación es que pudiesen tener alguna idea de malversar, porque para eso habrían cogido a alguien de su cuerda que se lo pusiera fácil. Pero es que además, al señor ese, Víctor —como le llamaban—, yo no sabía que se llamaba Aldama.

Yo sabía que se llamaba Gonzalo Víctor y que varias veces me lo encontraba en el Ministerio y en alguna otra cafetería. Yo pregunté varias veces a qué se dedicaba. Primero me dijeron que era el hermano del escolta, luego que era muy amigo de Koldo, y llegué a pensar que era alguien del partido, alguien afín, o que tenía un restaurante en las Cuatro Torres. Pero esto lo comenté con el señor Ábalos en bastantes ocasiones, porque me resultaba muy raro que una persona ajena al ministerio estuviese en un aula reservada e institucional. No me había pasado con cinco ministros. Vamos, es que ni se me pasó por la cabeza que tuviese algo que ver con ninguna empresa proveedora del ministerio. Jamás.

P.— ¿A Víctor de Aldama le llamaban «la burbuja del ministro» dentro del ministerio?

R.— Tampoco les vi juntos demasiado. No lo sabía. No, no, nunca establecí esa relación. Es que nunca me pude imaginar que allí se cocía algún tema sucio.