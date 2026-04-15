Pardo de Vera en el Supremo contra Puente: «No puede auditar los contratos de mascarillas quien es parte del proceso»

La ex presidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera ha inaugurado la jornada del juicio de mascarillas y ha cargado contra Óscar Puente asegurando que «no puede auditar los contratos de mascarillas quien es parte del proceso».

El interrogatorio ha comenzado con Pardo de Vera admitiendo que conoce a los tres investigados: Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama. Isabel Pardo de Vera también ha explicado que el Consejo de Ministros encargó al Ministerio de Transportes la compra de mascarillas por la vía de urgencia. «Se derivó en Adif la compra de cinco millones de mascarillas», ha expuesto para después explicar que se compraron a China cumpliendo con la ley.

El fiscal ha indagado sobre quién le dio la orden de adquirir mascarillas y ha señalado que «Koldo García fue la persona encargada de coordinar la compra». «La orden ministerial de comprar mascarillas la firmó el ministro», ha recalcado.

El fiscal Alejandro Luzón le ha preguntado el motivo por el que se eligió a la empresa de Soluciones de Gestión e Isabel Pardo de Vera ha explicado que organizó una reunión con su equipo de Adif y propuso que fuera la Dirección General de Personas la que decidiera sobre la oferta.

«Se hizo un análisis multicriterio, se me puso a la firma la emergencia y al día siguiente llegaron las mascarillas», explica Isabel Pardo de Vera, recalcando que su equipo lo hizo de forma correcta.

El abogado del PP Alberto Durán, que representa a la acusación popular, le ha preguntado sobre el pago de las mascarillas sobre el que Koldo se interesó. «Nosotros consignamos el depósito en el Banco Sabadell y sólo se iba dando el dinero cuando se iban recibiendo las mascarillas con lo cual no había ningún riesgo sobre la Tesorería de ADIF», ha explicado Isabel Pardo de Vera.

Isabel Pardo de Vera sobre Jésica

Pardo de Vera también ha explicado en sede judicial la contratación de la ex amante del ministro Jésica Rodríguez: «A mí lo único que hicieron fue pasarme un currículum y se lo trasladé a la presidenta de Ineco de parte del gabinete del ministro sin ninguna exigencia».

Y prosigue explicando que «jamás» le llamó José Luis Ábalos para preguntarle por esta gestión. «Koldo me pidió que había que darle continuidad al contrato de Jesica y yo ya me había enterado que tenía una relación con el ministro y me encontré en un conflicto de intereses. […] Llamé al ministro y le dije que no era posible ampliarle el contrato», explica. Ábalos le respondió que lo que ella considerase estaba bien.

No conocía la actividad de Aldama

El fiscal le ha preguntado a la ex dirigente de ADIF cómo conoció a Víctor de Aldama y asegura que se lo presentó Koldo como el hermano del escolta del anterior ministro.

«A partir de ahí lo veo algunas veces, fue educado, creo que me contó que se dedicaba a la gestión de fútbol y que había celebrado el cumpleaños de Ábalos en sus restaurantes y poco más», ha subrayado Pardo de Vera, matizando que le preguntó a Ábalos el motivo por el que tenía acceso al ministerio.

José Antonio Choclán, el abogado de Víctor de Aldama, le ha preguntado sobre si conoció al empresario en el Ministerio, a lo que Isabel Pardo de Vera ha contestado: «Sí, el único sitio en el que me lo encontraba era la planta tercera a la izquierda, que es inaccesible porque es el área del ministro».

«Me chocaba que a veces tenía que hablar con el ministro y cuando llegaba a su despacho estaban Koldo y Aldama. Me preocupaba que estuviera allí el señor Aldama porque a la gente le chocaba que estuviera allí», ha explicado Isabel Pardo de Vera.

La acusación popular también le ha preguntado sobre si conocía que Aldama estaba relacionado con empresas que contrataban con el ministerio. «Rotundamente no», ha contestado Isabel Pardo de Vera.