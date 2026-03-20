Koldo y Aldama intentaron comprar a Pardo de Vera con un piso a cambio de «ayuda para las empresas»

⁠La trama Koldo intentó comprar a la ex presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) Isabel Pardo de Vera con un piso y le pidieron «ayuda para internacionalizar las empresas españolas y apoyar al ministro», que entonces era José Luis Ábalos.

Koldo García y Víctor de Aldama movían los hilos dentro del ministerio. Aldama se presentaba como un amigo de Koldo e intentó tener contacto con altos cargos ministeriales, como era en ese entonces Isabel Pardo de Vera.

Tanto fue así que Aldama y Koldo citaron a Isabel Pardo de Vera en la oficina del empresario, situada a pocos pasos del Parque de El Retiro (Madrid). La que fuera presidenta de ADIF acudió a la cita acompañada de su escolta, que pudo ser testigo del encuentro.

Pardo de Vera esperaba encontrar allí a Ábalos, pero no estaba. Accedió a las oficinas decoradas con alfombras y grandes cuadros en cuya entrada había un letrero de Grupo Vivir, la inmobiliaria que tenía entonces Víctor de Aldama.

Aldama y Koldo le trasladaron en esta reunión a Isabel Pardo de Vera que había que «ayudar» a Ábalos y a ciertas empresas en su expansión internacional. El ministerio no tenía en esos momentos una división internacional fuerte. La reunión fue breve y extraña para ella, que acabó abandonando el piso al ver que finalmente no acudiría el ministro.

Aldama ofrecía pisos

Víctor de Aldama también ofrecía soluciones habitacionales a los altos cargos ministeriales. Isabel Pardo de Vera no fue una excepción y el empresario le propuso un piso más barato para alquilar que el que tenía por esos tiempos.

En concreto, Aldama le ofreció una propiedad en la calle Arturo Soria de Madrid. Le dijo que esa propiedad la acababa de dejar libre un mandatario extranjero.

Isabel Pardo de Vera declinó la oferta de Aldama, pero otros cargos públicos aceptaron los pisos que Aldama tenía entonces en su cartera. Al jefe de gabinete de María Jesús Montero también le ofreció una propiedad y le facilitó pisos a Ábalos.

Las reuniones con Ábalos

Pese a los intentos de Koldo y Aldama de acercarse a Pardo de Vera, la ingeniera de caminos con quien más contacto tenía era con José Luis Ábalos. Ambos tenían una relación de respeto mutuo y mantuvieron el contacto tras su destitución del Ministerio de Transportes en julio de 2021.

Isabel Pardo de Vera visitó a Ábalos en la casa que tenía entonces y compartieron dos comidas en el restaurante Asagaya de Madrid. La primera comida fue organizada por Ábalos y a ella acudieron Isabel Pardo de Vera y el presidente de AENA, Maurici Lucena. La segunda comida fue un encuentro casual de Pardo de Vera y Lucena, que también fueron a comer a Asagaya y allí se encontraron con Ábalos y su pareja Andrea de la Torre. Juntaron las mesas y comieron juntos.

El contacto entre Pardo de Vera y Ábalos se mantuvo por vía telefónica. La ex presidenta de ADIF le recomendó una abogada de su confianza, pero él declinó la oferta al no estar en esos momentos imputado.

Profesora de matemáticas

Isabel Pardo de Vera ha acabado salpicada por la trama Koldo y el juez ha decidido investigarla. Aún no se ha encontrado ninguna mordida relacionada con ella, al contrario de los 25.440 euros que el ex director de Carreteras Javier Herrero Lizano cobró de una empresa contratista del Ministerio de Transportes, según ha informado la Fiscalía Anticorrupción.

Pardo de Vera ha abandonado sus cargos públicos y se ha dedicado durante estos meses al estudio. Se ha apuntado a las oposiciones para el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado y a las de la Xunta de Galicia, pero todavía no tiene en mente presentarse a los exámenes.

Según ha podido saber este periódico, sólo va a dar clases de matemáticas por el momento y empieza las lecciones el próximo lunes. También está tratando de recuperar la plaza que ganó por concurso en ADIF hace 20 años. El Ministerio de Transportes se la está negando y ha tenido que ir a juicio para poder recuperarla.