Adiós a tender la ropa como hasta ahora: la nueva tendencia que llega en 2026 y que es más cómoda, práctica y rápida

Tender la ropa dentro de casa ha sido durante años la opción más habitual. Sin embargo, también es una de las prácticas que más inconvenientes puede generar, como humedad, malos olores e incluso la aparición de moho en paredes y techos, especialmente en invierno. Ahora, empieza a ganar terreno una alternativa que promete transformar por completo esta práctica. No se trata de dejar de secar la ropa en interiores, sino de cambiar la forma de hacerlo para acelerar el tiempo de secado y evitar problemas de humedad.

En lugar de simplemente colgar la ropa y esperar horas o incluso días, este método se basa en generar un flujo de aire para que la ropa se seque mucho más rápido. Los deshumidificadores son un dispositivo cada vez más habitual en los hogares, ya que absorben la humedad del ambiente y evitan que se concentre en la habitación. Por su parte, el uso de ventiladores o sistemas de aire dirigido dirigen el flujo directamente sobre las prendas. Este movimiento constante del aire evita que la humedad quede retenida en los tejidos, lo que acelera de manera considerable el proceso de secado.

La nueva forma de tender la ropa en 2026

Secar la ropa dentro de casa aumenta la humedad ambiental, lo que puede favorecer la aparición de moho y ácaros. Con este nuevo sistema, ese problema se reduce de forma considerable. Además, el proceso de secado es mucho más rápido, ya que la ropa puede estar lista en pocas horas, incluso en invierno o en días de lluvia. También mejora el resultado final, ya que se evita ese olor a humedad tan habitual cuando las prendas tardan días en secarse.

Teniendo todo esto en cuenta, resulta lógico que tender la ropa dentro de casa como se hacía tradicionalmente empiece a quedar en segundo plano. Uno de los elementos clave de este sistema es el deshumidificador, un aparato diseñado para reducir el exceso de humedad presente en el aire de una estancia. Su funcionamiento consiste en aspirar el aire húmedo, hacerlo pasar por un sistema de enfriamiento (serpentín frío) donde el vapor de agua se condensa y se transforma en agua líquida, que se almacena en un depósito o se elimina mediante drenaje, y posteriormente devolver a la habitación aire más seco.

En cuanto a su utilidad para secar la ropa, el proceso se entiende fácilmente. La ropa mojada libera humedad al ambiente a través de la evaporación, pero si el aire de la habitación ya está saturado de humedad, el proceso secado se vuelve mucho más lento, ya que el aire no puede absorber más vapor de agua. En este contexto, el deshumidificador reduce la humedad relativa del ambiente, permitiendo que el aire más seco «absorba» la humedad de las prendas con mayor rapidez. Asimismo, ayuda a prevenir problemas asociados, como el mal olor en la ropa o la aparición de moho tanto en los tejidos como en las paredes de la habitación.

Para poner en práctica este método, basta con seguir una serie de pasos muy simples:

En primer lugar, sacude cada prenda para minimizar arrugas y facilitar la circulación del aire. A continuación, elige una habitación adecuada, preferiblemente pequeña para que el deshumidificador trabaje más eficientemente. Después, tiende la ropa en un tendedero dejando suficiente espacio entre las prendas. Es importante no amontonarlas, ya que una buena circulación de aire es clave para un secado uniforme. Otro punto esencial es cerrar puertas y ventanas para aislar la estancia. Luego, coloca el deshumidificador en la misma habitación, cerca del tendedero pero sin situarlo justo debajo o pegado a la ropa. Es importante que las rejillas de entrada y salida de aire no queden obstruidas y que el flujo no se dirija directamente a las prendas. Después, enciende el dispositivo, selecciona el nivel de humedad más bajo posible (0-40%) y ajusta la velocidad del ventilador al máximo. Finalmente, es importante vigilar el depósito de agua, ya que la ropa puede liberar una gran cantidad de humedad y llenarse con rapidez.

¿Cuánto tiempo tarda la ropa en secarse siguiendo estos pasos? No existe un tiempo fijo, ya que intervienen varios factores que influyen directamente en la velocidad de secado, como la capacidad del deshumidificador, el tamaño de la habitación, el número de prendas y la temperatura ambiente.

Una de las principales ventajas de este sistema es que consume muchísima menos electricidad que una secadora. A esto hay que sumar que, al no utilizar calor directo e intenso, es mucho más respetuoso con los tejidos. Asimismo, reduce el riesgo de encogimiento, deformaciones o desgaste de las fibras, por lo que resulta ideal para prendas delicadas. Por último, cabe señalar que, a diferencia de otros métodos como secar la ropa cerca de radiadores, no libera grandes cantidades de vapor de agua en el ambiente, evitando así problemas de condensación en ventanas y paredes.