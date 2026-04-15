Isabel Pardo de Vera: «Lo único que se me podría achacar es haber pasado un currículum de Jésica a la presidenta de Ineco»

La ex presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera ha negado haber influido en la contratación de Jésica Rodríguez, la que fuera pareja sentimental del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, actualmente juzgado en el Tribunal Supremo por el caso Mascarillas. Así lo afirma en este adelanto de la entrevista exclusiva con OKDIARIO tras su declaración en el Supremo. Pardo de Vera subraya además que sus competencias como presidenta de Adif no alcanzaban a Ineco, la empresa pública que finalmente contrató a Jésica. «Lo único que se me podría achacar es haber pasado un currículum a la presidenta de Ineco», ha afirmado.

La ex secretaria de Estado de Transportes ha precisado que fue Koldo García, asesor del ex ministro, y no Ábalos directamente, quien pudo haberle trasladado la solicitud. «Es imposible que el ministro me llamase por una persona que después se supo que tenía una relación sentimental con él», ha señalado, descartando así la versión del ex director general de Adif Ignacio Zaldívar, quien declaró ante el Supremo que fue el propio Ábalos quien intervino para pedir que no se molestara a Jésica. Pardo de Vera ha insistido en que no existe constancia de esa llamada y en que, en todo caso, ella no tenía potestad sobre las decisiones de contratación de Ineco.

Pardo de Vera también ha revelado que fue una de las últimas personas en el entorno del ministerio en conocer la relación sentimental entre Ábalos y Jésica, y que nunca coincidió con ella en ningún viaje oficial del ex ministro. La ex secretaria de Estado, que está siendo investigada en la Audiencia Nacional en relación con los contratos de Adif por el caso Mascarillas.

P.— Una de las cosas que está juzgando el Tribunal Supremo es la contratación de Jésica y la capacidad que pudieran tener el ministro o los otros dos investigados para meter a personas de su entorno dentro de empresas públicas. Hubo un testigo que pasó por el Alto Tribunal, Ignacio Zaldívar, que dijo que usted llamó —o que Ábalos la llamó— para decir que no molestaran a Jésica. ¿Eso es así?

R.— Ignacio Zaldívar es una persona que en ese momento estaba en Adif; de hecho, creo que es anterior a mí, que yo entré en Adif en 2007. Es una persona cuya honestidad es incuestionable. Y yo no recuerdo que a mí me llamase el ministro. Es más, puedo afirmar que es imposible que el ministro me llamase. En tal caso, me llamaría Koldo, porque el ministro no me va a llamar por una persona que después se supo que tenía una relación sentimental. Eso lo sé. En cualquier caso, no hubo esa influencia en la contratación que se me intenta achacar desde el punto de vista de que yo soy la responsable en cuanto presidenta de Adif. Y Adif no es la que contrató: yo no tengo competencias en Ineco para la contratación. Lo único que se me podría achacar es haber pasado un currículum a la presidenta de Ineco. Esa es la razón por la que yo dije en su momento que no había influido en la contratación.

P.— Se pasó el currículum y se contrató a Jésica en Ineco. Pero Jésica también acompañaba al ministro en algunos viajes. ¿Usted tuvo oportunidad de verla en alguno?

R.— En absoluto. Yo debí de ser una de las últimas personas, quizá por mi condición de mujer, en enterarse de que el ministro tenía o había tenido una relación sentimental precisamente con esa persona.