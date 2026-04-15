AEK de Atenas - Rayo Vallecano: cuándo es, horario y canal de televisión para ver en directo gratis el partido de la Conference League.

El Rayo Vallecano afronta este partidazo de vuelta de los cuartos de final de la Conference League contra el AEK de Atenas con una gran ilusión, ya que si consiguen aguantar la ventaja de la eliminatoria conseguirán plantarse en las semifinales de este torneo. A continuación te contamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online todo lo que suceda en la capital griega.

Horario del AEK de Atenas – Rayo Vallecano: a qué hora es el partido de la Conference League

El Rayo Vallecano viaja a Grecia para enfrentarse al AEK de Atenas en el partido que corresponde a la vuelta de los cuartos de final de la Conference League. El conjunto que dirige Íñigo Pérez consiguieron ganar por 3-0 en la ida en el Estadio de Vallecas con los goles de Ilias Akhomach, Unai López y de Isi, por lo que están por delante en la eliminatoria y sólo una hecatombe en tierras helenas podría dejar a los madrileños fuera de las semifinales de la competición de bronce del fútbol europeo. En el caso de avanzar de ronda se verían las caras con el Estrasburgo o el Mainz.

Cuándo es el AEK de Atenas – Rayo Vallecanode los cuartos de la Conference League

La UEFA ha programado este emocionante AEK de Atenas – Rayo Vallecano correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Conference League para este jueves 16 de abril. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado el horario del inicio del choque entre griegos y españoles en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no se produzcan incidentes ni altercados entre los aficionados en los aledaños del Agia Sofía para que el balón pueda rodar de manera puntual.

Dónde ver en directo gratis el AEK de Atenas vs Rayo Vallecano: canal de TV y cómo ver online

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos que se jueguen en esta competición de bronce del fútbol continental, como también de la Champions League como de la Europa League fue Movistar+. Este AEK de Atenas – Rayo Vallecano de la vuelta de los cuartos de final de la Conference League se podrá ver por televisión en directo mediante el canal Movistar Liga de Campeones, que es de pago y habrá que estar suscrito a él para poder disfrutar de lo que suceda en el Agia Sofía. Eso quiere decir que el choque de los de la franja roja en el pecho no se podrá ver en abierto ni gratis por la TV.

Los aficionados del conjunto madrileño y los amantes del fútbol europeo en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online este apasionante AEK de Atenas – Rayo Vallecano de la vuelta de los cuartos de final de la Conference League a través de la app de Movistar+. Esta aplicación está disponible para descargarse en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tenemos que destacar que este operador va a poner a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador a ella y ver todo lo que suceda en el Agia Sofía.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en las tres competiciones europeas, en las que prestaremos especial atención a los equipos españoles que jueguen. Este jueves publicaremos las crónicas del Real Betis – Braga y Celta – Friburgo, que juegan en la Europa League, y también de este AEK de Atenas – Rayo Vallecano que es de la vuelta de los cuarto de final de la Conference League.

Dónde escuchar por radio en directo el AEK de Atenas – Rayo Vallecano

Por otro lado, todos los aficionados del conjunto de la franja roja en el pecho que no vayan a poder ver este partidazo AEK de Atenas – Rayo Vallecano de la vuelta de los cuartos de final de la Europa League van a tener que escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Agia Sofía para contar lo que esté sucediendo en esta eliminatoria.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido AEK de Atenas – Rayo Vallecano?

El Estadio Agia Sofía, ubicado en el barrio de Nea Filadelfeia, será el escenario donde se va a jugar este AEK de Atenas – Rayo Vallecano de la vuelta de los cuartos de final de la Conference League. Este recinto deportivo fue inaugurado en 2022, por lo que es relativamente nuevo y tiene capacidad para unas 32.500 personas, por lo que se espera un auténtico ambientazo este jueves para intentar animar a los suyos a que cumplan con la remontada frente al cuadro madrileño.

La UEFA ha designado al árbitro noruego Espen Eskas para que imparta justicia en este vibrante AEK de Atenas – Rayo Vallecano de la vuelta de los cuartos de final de la Conference League. El italiano Michael Fabbri será el encargado del VAR, por lo que revisará todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el césped para, en el caso de considerarlo oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque al monitor que estará en la banda a analizar la acción en cuestión.