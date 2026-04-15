Real Madrid
Bayern de Múnich – Real Madrid, en directo | El partido de cuartos de la Champions League en vivo online hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Bayern de Múnich - Real Madrid de la Champions League
El Bayern de Múnich y el Real Madrid se enfrentan en la vuelta de los cuartos de la Champions League en el Allianz Arena
El Real Madrid está obligado a remontar la eliminatoria si quiere estar en las semifinales de la Champions
Los aficionados madridistas
OKDIARIO ha estado con los aficionados del Real Madrid, que han conquistado Múnich, pero también han tenido su rato para acordarse del Atlético, que se ha metido en las semifinales de la Champions League.
Dónde ver por TV el partido del Real Madrid
Recordamos que el Bayern de Múnich – Real Madrid se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Movistar Liga de Campeones. Eso sí, en DIARIO MADRIDISTA te vamos a contar gratis en streaming y en vivo online todo lo que suceda en este partidazo de la Champions League.
Novedades en el once de Arbeloa
La titularidad de Brahim es la novedad en la alineación de Álvaro Arbeloa. Juega Mendy en defensa y Fede Valverde hará de Tchouaméni. Thiago Pitarch es suplente, al igual que Camavinga.
¡Alineación del Real Madrid!
Ya tenemos el once oficial del Real Madrid: Lunin; Trent, Militao, Rüdiger, Mendy; Valverde, Bellingham, Güler, Brahim; Vinicius y Mbappé.
Sin alineaciones todavía
No tenemos todavía alineaciones oficiales de Real Madrid y Bayern de Múnich. Se calcula que en unos 20 minutos se empiecen a saber los onces iniciales de ambos equipos. ¡Partidazo en Múnich!
¡Gran partido de Champions!
Estamos ante uno de los grandes clásicos de Europa, uno de los partidos que paraliza al mundo del fútbol. El Allianz dictará sentencia en esta eliminatoria de cuartos.
¡Todo preparado en Múnich!
Faltn dos horas para que arranque el clásico del fútbol europeo que va a paralizar el mundo porque sólo uno podrá pasar a las semifinales de la Champions League. En breves momentos conoceremos las alineaciones del Bayern de Múnich y del Real Madrid.
El Real Madrid afronta una final anticipada en el Allianz Arena frente al Bayern de Múnich en este partidazo de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El combinado que dirige Álvaro Arbeloa tiene que remontar el 1-2 adverso que traen desde el Santiago Bernabéu, por lo que el espectáculo estará asegurado en el feudo germano. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en el Bayern de Múnich – Real Madrid.
Bayern de Múnich – Real Madrid, en directo
Así están los cuartos de final de la Champions League
Este martes conocimos a los dos primeros equipos que se clasificaron para las semifinales de la Champions League. El PSG consiguió ganar en Anfield y le metió un 4-0 en el global al Liverpool, mientras que el Atlético de Madrid perdió 1-2 en el Metropolitano frente al Barcelona, pero aún así los del Cholo Simeone avanzan de ronda. El Arsenal espera hacerse fuerte hoy en Londres y aguantar la ventaja ante el Sporting de Portugal y a la misma hora el Real Madrid tratará de darle la vuelta a la eliminatoria contra el Bayern de Múnich en el Allianz tras el 1-2 de la ida. Ayer nadie consiguió la remontada, veremos si hoy la consiguen los de Álvaro Arbeloa.
El PSG espera en semifinales
Como ya hemos mencionado, ayer el PSG consiguió meterse en las semifinales de la Champions League tras cargarse al Liverpool. Los de Luis Enrique consiguieron ganar en la ida por 2-0 en el Parque de los Príncipes y este martes, con un doblete del Balón de Oro Ousmane Dembélé, los parisinos consiguieron ganar 0-2 en Anfield, por lo que los vigentes campeones dejan claro que vuelven a ser grandes candidatos. El que pase esta noche del cruce Bayern de Múnich – Real Madrid se verá las caras con el conjunto francés.
El Real Madrid busca la remontada
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Bayern de Múnich – Real Madrid que corresponde a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El Allianz Arena será el escenario donde uno de los dos equipos más laureados del viejo continente se despidan de la máxima competición continental. Los alemanes ganaron 1-2 en la ida en el Santiago Bernabéu y están por delante en la eliminatoria, por lo que los de Chamartín irán con todo para darle la vuelta y salir victoriosos en tierras germanas.
¿Cuántas Champions League tiene el Real Madrid?
Hoy el conjunto blanco tiene un duro reto por delante, ya que tienen que remontar el 1-2 que sufrieron ante el Bayern de Múnich en la ida. Ahora mismo el Real Madrid tiene quince Copas de Europa y este año pelean por la Decimosexta.