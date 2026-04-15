Bayern de Múnich – Real Madrid, en directo | El partido de cuartos de la Champions League en vivo online hoy

El Real Madrid afronta una final anticipada en el Allianz Arena frente al Bayern de Múnich en este partidazo de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El combinado que dirige Álvaro Arbeloa tiene que remontar el 1-2 adverso que traen desde el Santiago Bernabéu, por lo que el espectáculo estará asegurado en el feudo germano. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en el Bayern de Múnich – Real Madrid.

Bayern de Múnich – Real Madrid, en directo

Así están los cuartos de final de la Champions League

Este martes conocimos a los dos primeros equipos que se clasificaron para las semifinales de la Champions League. El PSG consiguió ganar en Anfield y le metió un 4-0 en el global al Liverpool, mientras que el Atlético de Madrid perdió 1-2 en el Metropolitano frente al Barcelona, pero aún así los del Cholo Simeone avanzan de ronda. El Arsenal espera hacerse fuerte hoy en Londres y aguantar la ventaja ante el Sporting de Portugal y a la misma hora el Real Madrid tratará de darle la vuelta a la eliminatoria contra el Bayern de Múnich en el Allianz tras el 1-2 de la ida. Ayer nadie consiguió la remontada, veremos si hoy la consiguen los de Álvaro Arbeloa.

El PSG espera en semifinales

Como ya hemos mencionado, ayer el PSG consiguió meterse en las semifinales de la Champions League tras cargarse al Liverpool. Los de Luis Enrique consiguieron ganar en la ida por 2-0 en el Parque de los Príncipes y este martes, con un doblete del Balón de Oro Ousmane Dembélé, los parisinos consiguieron ganar 0-2 en Anfield, por lo que los vigentes campeones dejan claro que vuelven a ser grandes candidatos. El que pase esta noche del cruce Bayern de Múnich – Real Madrid se verá las caras con el conjunto francés.

El Real Madrid busca la remontada

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Bayern de Múnich – Real Madrid que corresponde a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El Allianz Arena será el escenario donde uno de los dos equipos más laureados del viejo continente se despidan de la máxima competición continental. Los alemanes ganaron 1-2 en la ida en el Santiago Bernabéu y están por delante en la eliminatoria, por lo que los de Chamartín irán con todo para darle la vuelta y salir victoriosos en tierras germanas.