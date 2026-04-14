Bayern de Múnich – Real Madrid: cuándo es el partido de cuartos de Champions League, horario y canal de TV para ver el partido en directo y en vivo online gratis

Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Bayern de Múnich - Real Madrid de la Champions League Este Bayern de Múnich - Real Madrid es de la vuelta de los cuartos de la Champions League y se jugará en el Allianz Arena El Real Madrid tiene que remontar el 1-2 que sufrió en la ida en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid y el Bayern de Múnich van a pelear por un puesto en las semifinales de la Champions League en el Allianz Arena. El conjunto alemán está por delante en la eliminatoria y eso obliga a Kylian Mbappé, Vinicius y compañía a darle la vuelta al marcador adverso que traen de la capital de España, donde perdieron hace una semana por 1-2. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión este clásico del fútbol europeo que es la vuelta de los cuartos de final.

Horario del Bayern de Múnich – Real Madrid: a qué hora es el partido de la Champions League

El Real Madrid viaja a Alemania para enfrentarse al Bayern de Múnich en el partido que corresponde a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Los de Álvaro Arbeloa perdieron en el Santiago Bernabéu en el choque de ida por 1-2, por lo que están obligados a remontar la eliminatoria en el Allianz Arena si quieren estar en las semifinales de la máxima competición. Los de Concha Espina, que no pueden contar con Tchouaméni por sanción, necesitan ganar de un tanto de diferencia para provocar la prórroga, mientras que si la renta positiva es de dos o más goles se clasificarán y se cargarán a los bávaros.

Cuándo se juega el Bayern de Múnich – Real Madrid de cuartos de la Champions League

La UEFA ha programado este emocionante Bayern de Múnich – Real Madrid correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League para este miércoles 15 de abril. El organismo que controla el fútbol del viejo continente ha fijado el arranque del mismo en el horario habitual de la máxima competición continental, que es el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no se produzcan incidentes en la previa de este choque entre las aficiones y que así el duelo entre germanos y madridistas pueda arrancar de manera puntual en el Allianz Arena.

Dónde ver en directo gratis el Bayern de Múnich vs Real Madrid: canal de TV y cómo ver online

Movistar+ es el medio de comunicación que posee los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se disputen en la máxima competición continental, así como de la Europa League y de la Conference. Este Bayern de Múnich – Real Madrid de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal de Movistar Liga de Campeones, que es de pago. Esto significa que habrá que estar suscrito al paquete que incluye este canal, ya que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV todo lo que ocurra en este choque que se juega en el Allianz Arena.

Los aficionados del conjunto de Concha Espina y los seguidores de las diferentes competiciones continentales deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Bayern de Múnich – Real Madrid correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. También recordamos que este operador pone a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder con ella, si así lo desean, con un ordenador.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este choque de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Bayern de Múnich – Real Madrid desde una hora y media antes de que arranque el duelo en el Allianz Arena. Posteriormente publicaremos la crónica del choque cuando acabe y también compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en tierras germanas.

Dónde escuchar por radio en directo el Bayern de Múnich – Real Madrid

Por otro lado, todos aquellos aficionados del cuadro merengue que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online por cualquier motivo deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Allianz Arena para contar el minuto a minuto de lo que suceda en el Bayern de Múnich – Real Madrid de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Bayern de Múnich – Real Madrid?

El Allianz Arena, ubicado en el barrio muniqués de Fröttmaning, será el estadio donde se jugará el Bayern de Múnich – Real Madrid de la vuelta de cuartos de final de la Champions League. Este campo fue inaugurado en 2005 y tiene un aforo de 75.000 espectadores, por lo que se espera una noche grande europea con un ambientazo brutal y un lleno para disfrutar de este clásico del fútbol continental.

La UEFA ha designado al árbitro esloveno Slavko Vincic para que imparta justicia en este vibrante y frenético Bayern de Múnich – Real Madrid correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El holandés Pol van Boekel será el encargado de estar a los mandos del VAR revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que analice la acción en cuestión en el monitor que estará instalado en la banda del Allianz Arena.