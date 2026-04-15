Bayern – Real Madrid: noche para la épica

Noche para la épica y quién sabe si para la historia. El Real Madrid se enfrenta al Bayern (21:00 horas) en la vuelta de los cuartos de final de la Champions en el Allianz Arena, en un encuentro donde los hombres de Álvaro Arbeloa están obligados a ganar. Si lo hacen por un gol de diferencia, forzarán la prórroga, mientras que si la renta es mayor, sellarán la clasificación a las semifinales. El reto es mayúsculo, pero los blancos en este tipo de escenarios, cuando nadie les da opciones, suelen sacar su mejor versión.

El Real Madrid es un animal competitivo y no hay cosa que peor se le dé que no tener objetivos en el horizonte. En este mes de abril, cuando florece la primavera, sólo les queda la Champions una vez que terminaron de dilapidar sus opciones de Liga tras empatar contra el Girona en el estadio Santiago Bernabéu. Por lo tanto, los de Arbeloa tienen claro que deben firmar una noche para la historia para no terminar antes de lo deseado la temporada.

Valverde hará de Tchouaméni

En el centro del campo está la gran duda. Tchouaméni es baja por sanción y alguien tiene que jugar de pivote. Lo normal es que el elegido sea Camavinga, pero el francés no pasó el examen contra el Girona tal y como se esperaba. En estos momentos, la decisión más probable es que Arbeloa se decante por Valverde, con Bellingham, Thiago Pitarch y Güler en la medular. Tampoco se puede descartar la presencia de Brahim.

En el centro de la defensa jugarán Militao y Rüdiger, mientras que el lateral derecho será para Trent, con la duda en la izquierda entre Mendy o Carreras. Obviamente, Lunin seguirá siendo el portero, mientras que Vinicius y Mbappé serán los delanteros.

Lo nunca visto

El conjunto madridista sólo ha conseguido dar la vuelta a un resultado adverso en la ida en casa en las siete ocasiones que perdió el primer partido en el Santiago Bernabéu en una eliminatoria continental. Fue en la Recopa -competición que jugaban los campeones de Copa de cada país- de 1970-1971 frente al Wacker Innsbruck en octavos de final, cuando los austriacos vencieron 1-0 en Madrid y luego le dieron la vuelta en el Tivoli Stadion (0-2).

Un resultado que le daría el billete a semifinales y para el que necesita inspirarse en las recientes grandes noches vividas en Múnich en el Clásico de Europa. El 0-4 de abril de 2014, en semifinales, fue el primer triunfo del Real Madrid en la ciudad bávara en la historia -solo un empate en 10 visitas anteriores-, y abrió una serie de cuatro partidos seguidos sin perder en Múnich (3V y 1E).

Un Bayern lanzado

El equipo bávaro, con un estilo fresco y dinámico, busca sus segundas semifinales en las últimas tres temporadas, para situarse a solo dos partidos de volver a levantar la ‘Orejona’ seis años después de la última vez. Arriba, está la duda de un Serge Gnabry tocado, por lo que podría entrar Jamal Musiala, en un once que será idéntico al del Bernabéu salvo esa duda en la mediapunta.

Bayern-Real Madrid: posibles onces