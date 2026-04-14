Robben da por muerto al Real Madrid en la Champions: «Pasa el Bayern porque es un equipo solido»

Arjen Robben, ex jugador de Real Madrid y Bayern de Múnich, se ha decantado por el equipo en el que dejó el mejor futbol de su carrera para la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League. «Pasa el Bayern porque es un equipo sólido y, en estos momentos, todo le sale a la perfección», ha argumentado el neerlandés. El Allianz Arena será testigo de si se cumple la predicción de un Arjen Robben que conoce bien a los dos clubes más constantes en rondas finales de la Champions en este siglo.

El que fuera futbolista del Real Madrid entre 2007 y 2009 ha puesto sobre aviso a la afición muniquesa con el peligro que supone relajarse ante el conjunto blanco. «Nunca hay que descartar al Real Madrid. Me impresiona que siempre mantengan la calma. A veces se sienten cómodos defendiendo muy atrás y, de repente, salen al contraataque. A veces solo necesitan uno o dos instantes. Hay que estar atentos a eso. Tienen mucha calidad individual», ha destacado. Pese a ello, Robben sigue confiando en el cuadro bávaro: «Creo que el Bayern es mejor como equipo. Además, cuentan con jugadores muy fuertes a nivel individual, capaces de decidir un partido».

Sobre el encuentro de ida, el ex futbolista neerlandés considera que el Bayern se impuso sobre el césped a los de Álvaro Arbeloa y que la renta obtenida en el Bernabéu pudo ser mayor. «Creo que el resultado quizá no reflejó del todo su superioridad. Hay que estar despierto y concentrado durante los 90 o 95 minutos. Aunque pienses: ‘Vamos ganando 2-0 y todo va bien’. Pueden marcar un gol de la nada. En el fútbol, un partido nunca está decidido. El Madrid es el mejor ejemplo de ello», ha destacado Robben sobre un equipo acostumbrado a grandes remontadas en su competición predilecta.

El ex jugador del conjunto merengue, que ha desgranado la actualidad del Bayern en una entrevista en los canales oficiales del equipo bávaro, tiene clara la táctica que debe emplear Kompany en el Allianz Arena para imponerse al Real Madrid.

«El Bayern intentará imponer su propio juego. No tiene por qué cambiar de táctica. El plan de juego ya ha funcionado durante toda la temporada. Por supuesto, la defensa debe mantenerse firme y hay que atacar de forma compacta. Se trata de afrontar el partido con toda la pasión y la convicción posibles. Hay que estar convencido y no tener miedo», ha afirmado el neerlandés. A la hora de señalar un atributo clave para los grandes partidos, Robben no duda: «la mentalidad».

La comparación entre Arjen Robben y Michael Olise

La habilidad a la hora de conducir con su pierna zurda y las diagonales que trazaba hacia la portería rival eran las principales señas de identidad del juego de Arjen Robben. Unas cualidades que, pese a las diferencias entre ambos, también posee Michael Olise. Al referente ofensivo del Bayern -junto a Harry Kane- se le compara con el ex futbolista neerlandés.

Robben ve cosas de su juego en Olise, pero no se siente cómodo en la comparación. «Sin duda hay algunos paralelismos, pero hay que tener cuidado con las comparaciones. La verdad es que no me gustan mucho, porque cada jugador tiene su propio estilo de juego. Por supuesto, hay ciertas cosas en las que nos parecemos. Al fin y al cabo, él es un jugador diferente a mí. Lo está haciendo sencillamente de maravilla. Me alegro mucho por él y de poder disfrutar de su juego», ha concluido al respecto.