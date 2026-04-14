Champions League: Bayern-Real Madrid

Convocatoria del Real Madrid contra el Bayern: Asencio y Tchouaméni, bajas

Asencio, con gastroenteritis, y Tchouaméni, sancionado, las principales bajas del Real Madrid en Múnich

El francés ha viajado junto a sus compañeros para apoyar

Fede Valverde, un líder en Champions para creer en la remontada

Convocatoria del Real Madrid
Raúl Asencio. (Getty)

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Champions que mide a los blancos con el Bayern en el Allianz Arena tiene como gran ausencia la baja de Tchouaméni, que se pierde este trascendental encuentro por sanción, y la de Raúl Asencio, baja por gastroenteritis.

El francés, aunque no está convocado, sí estará junto al equipo en Múnich. Tampoco están en la lista los lesionados Courtois y Rodrygo. El belga también quiso viajar junto a sus compañeros, pero no le han dejado porque no puede perder dos días de recuperación.

Por otro lado, en cuanto a las novedades respecto a la última convocatoria que ofrecieron los de Arbeloa para el encuentro contra el Girona regresan Rüdiger, Carreras y Trent, que se quedaron fuera de la lista por descanso También vuelve Mastantuono, sancionado para dicho partido de Liga.

Convocatoria del Real Madrid

  • Porteros: Lunin, Fran González y Javi Navarro.
  • Defensas: Carvajal, Militão, Alaba, Trent, Á. Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy y Huijsen.
  • Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, D. Ceballos y Thiago.
  • Delanteros: Vinicius, Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.

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