Convocatoria del Real Madrid contra el Bayern: Asencio y Tchouaméni, bajas

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Champions que mide a los blancos con el Bayern en el Allianz Arena tiene como gran ausencia la baja de Tchouaméni, que se pierde este trascendental encuentro por sanción, y la de Raúl Asencio, baja por gastroenteritis.

El francés, aunque no está convocado, sí estará junto al equipo en Múnich. Tampoco están en la lista los lesionados Courtois y Rodrygo. El belga también quiso viajar junto a sus compañeros, pero no le han dejado porque no puede perder dos días de recuperación.

Por otro lado, en cuanto a las novedades respecto a la última convocatoria que ofrecieron los de Arbeloa para el encuentro contra el Girona regresan Rüdiger, Carreras y Trent, que se quedaron fuera de la lista por descanso También vuelve Mastantuono, sancionado para dicho partido de Liga.

Convocatoria del Real Madrid