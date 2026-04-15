Mbappé-Vinicius: os toca a vosotros

El Real Madrid busca la gran machada contra el Bayern en la vuelta de los cuartos de final de la Champions y lo hace agarrándose a dos de sus grandes estrellas: Mbappé y Vinicius. Ambos tuvieron que estar más atinados en el partido de ida, especialmente el brasileño, que estuvo aciago de cara al gol, pero si los blancos quieren seguir vivos en la máxima competición continental, necesitan la mejor versión de los dos.

Si el Real Madrid sigue vivo en esta eliminatoria es gracias al gol de Mbappé. Un tanto con suspense que finalmente rompió el muro construido por Neuer. Por otro lado, Vinicius lo intentó, siempre lo intenta, pero no fue capaz de encontrar el camino del gol. Por todo esto, ambos no es que sean importantes, es que son decisivos. Y en una noche como la de Múnich, el Real Madrid no tiene otra salida que agarrarse a ellos. Literalmente.

El contexto es claro. El equipo no llega en su mejor momento, las dudas están ahí y el margen de error es cero. En ese escenario, el fútbol deja de ser colectivo para convertirse en algo mucho más simple: talento puro. Y ahí, pocos equipos en el mundo pueden competir con lo que tienen los blancos arriba.

La electricidad de Vinicius

Vinicius es desequilibrio constante. El único capaz de romper un partido en una acción. De generar algo cuando no pasa nada. De obligar al rival a vivir pendiente de él. Ante un Bayern que sufre cuando le corren, su velocidad y su uno contra uno son un arma imprescindible. Cada balón al espacio es una amenaza real. Cada duelo, una oportunidad.

Mbappé, por su parte, es otra cosa. Es eficacia. Es determinación. Es ese jugador que necesita media ocasión para marcar. En un partido donde el Real Madrid no va a tener muchas, su figura es clave. No necesita volumen, necesita precisión. Y eso lo tiene.

Pero más allá de lo futbolístico, está lo mental. Son dos jugadores que no se esconden. Que aparecen cuando el escenario es grande. Uno ha hecho cuatro goles en las dos finales del Mundial que ha disputado, mientras que el otro ha marcado en las dos Champions que ha ganado con el Real Madrid. A ambos les encantan estos escenarios y el Allianz Arena lo es.

El Real Madrid necesita que estén finos. Que acierten. Que decidan. Porque si ellos están bien, todo cambia. Y si no lo están, las opciones se reducen al mínimo. Así de simple. No hay que buscar mucha más historia. La clasificación de los de Arbeloa pasa por estar bien juntos atrás y ser eficaces arriba.