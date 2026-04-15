La profecía de los 10 años del Real Madrid que anima a pensar en la remontada: un guion «casi idéntico»

El Real Madrid vuelve a una de esas noches que forman parte de su historia. El equipo se prepara para otra cita europea en la que va a tocar dar lo mejor de cada uno, pero no es algo que al equipo blanco le intimide, ya que son conscientes de sus capacidades y de que no hay nadie como ellos. Esta vez, el reto es remontar el 1-2 ante el Bayern de Múnich; el equipo quiere asaltar el Allianz Arena y demostrar por qué se hacen llamar «los reyes de Europa».

En las horas previas al partido, una curiosa teoría se ha hecho viral entre el madridismo: la llamada «profecía de los 10 años». Una serie de coincidencias con la temporada 2015-16, cuando el Real Madrid levantó la Champions, ha disparado la ilusión de la afición.

Aquel año también hubo un cambio de entrenador a mitad de temporada: Rafa Benítez fue reemplazado por Zidane; en el mismo contexto de temporada, en cuartos de final, al Madrid también le tocaría remontar a un equipo alemán, el Wolfsburgo. En esta temporada, tras la destitución de Xabi Alonso y la recogida de testigo de Álvaro Arbeloa, el Real Madrid se encuentra en cuartos de final con el reto de volver a remontar a un equipo alemán, en este caso el Bayern de Múnich.

Pero más allá de teorías, el madridismo se agarra a lo que mejor conoce: su ADN competitivo. El Real Madrid ha construido su leyenda europea a base de noches como esta, donde la presión se transforma en energía y el equipo saca su mejor versión.

Todo en el mundo, en el club, creen y saben que son perfectamente capaces de darle la vuelta a la eliminatoria, ya que no sería la primera vez que se da un escenario así. El Real Madrid y la historia van de la mano a todas partes y por eso hoy en Múnich quieren dar un paso más en el camino hacia la gloria. El madridismo cree que, una vez más, esta noche puede ser otra de esas que se recuerdan para siempre en la Champions.