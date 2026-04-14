Arbeloa: «Somos el Real Madrid, volveremos con nuestro escudo o sobre él»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará este miércoles a Bayern y Real Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Champions. Los madridistas necesitan dar la vuelta al 1-2 con el que los alemanes tomaron ventaja en el encuentro que se celebró en el estadio Santiago Bernabéu.

«Lo afrontamos con muchas ganas, con las mismas ganas que todo el madridismo. Convencidos de que podemos hacerlo y preparados para un gran partido», comenzó el entrenador del Real Madrid. A la hora de analizar los motivos para superar la eliminatoria, fue claro: «Para empezar, que somos el Real Madrid. Si hay un equipo que venga a este estadio a remontar somos nosotros. Somos un equipo que no se rinde nunca, el de las 15 Copas de Europa. Somos el Madrid y volveremos con nuestro escudo o sobre él».

También habló de los jugadores que pueden hacer de Tchouaméni: «Tenemos muchas opciones y muchos jugadores que pueden jugar donde Tchouaméni. Camavinga, Thiago, Ceballos, Valverde… Sé el once que voy a sacar mañana. Me dan mucha confianza. Los del banquillo van a tener que ayudarnos en la segunda parte porque será un partido muy largo y con mucha intensidad. Me siento privilegiado de la plantilla que tengo».

A la hora de hablar de la actitud, fue claro: «Con todo. Es un partido en el que tenemos que estar a un gran nivel. Mental, anímico, técnico, táctico… Tenemos que hacer un gran partido en lo individual y en lo colectivo. Mañana tenemos que demostrar personalidad para jugar en un estadio así ante un grandísimo equipo que ya nos ganó la semana pasada. Tenemos que demostrar quiénes somos».

Arbeloa no quiso hablar de milagros: «No veo que tengamos que hacer ningún milagro. Si el otro día ganamos, no hubiera sido ninguna locura. Su portero fue el MVP. Somos capaces de hacerlo. Nadie que conozca al Madrid piensa que que el Madrid gane mañana será un milagro».

No quiso Arbeloa hablar del factor miedo al que se puede agarrar el Madrid: «Ellos también son un gran equipo, un equipo que puede mirarnos a los ojos por historia, por mentalidad, por personalidad… Nosotros nos tenemos que centrar en nosotros mismos, que es lo importante y es lo que podemos demostrar».

Por otro lado, habló de la opción de remontar fuera de casa por primera vez en la Champions: «No lo hemos comentado, pero es un reto más, un desafío más. La historia del Madrid se ha logrado a partir de imposibles. Estamos dispuestos a pelear por hacer más grande la historia de este club y remontar fuera de casa».

«No sé cuántos equipos del mundo pueden decir que han ganado 15 veces la Copa de Europa. El entrenador del Real Madrid cree, los jugadores creen y el club cree. No ha habido ningún aficionado que me haya cruzado estos días que no crea que vamos a ganar. Todo el mundo cree. Sabemos lo difícil que es, nadie sabe lo que va a pasar mañana, pero vamos a dar lo mejor de nosotros mismo y con eso creemos que vamos a ganar», finalizó.