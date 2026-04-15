La afición del Real Madrid conquista Múnich… acordándose del Atlético

La afición del Real Madrid conquistó Múnich en las horas previas al duelo de vuelta de cuartos de final de la Champions que medirá esta noche al Bayern y al equipo blanco. Los de Arbeloa tendrán que remontar el 1-2 de la ida y para ello tendrán todo el apoyo de la gran marea blanca. Una afición madridista que también se acordó desde el centro de la ciudad alemana del eterno rival, el Atlético de Madrid, tras su pase a semifinales cargándose al Barcelona.