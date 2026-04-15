La conexión Vinicius – Mbappé aparece en Múnich para igualar la eliminatoria

La conexión entre Vinicius y Mbappé renació en Múnich y ambos, en un momento clave del partido de vuelta de cuartos, hicieron el tercer gol del Real Madrid ante el Bayern. En una primera parte brutal, con cinco goles y multitud de ocasiones, Mbappé marcó el 2-3, un tanto que empataba la eliminatoria para el Real Madrid. La asistencia fue de Vinicius. Todo ello tras los dos goles de Arda Güler y el de Pavlovic y Kane para el Bayern en una primera parte eléctrica.

En el minuto 42, con 2-2 en el marcador, aparecieron las dos grandes estrellas del Real Madrid. Vinicius hizo la asistencia al correr por banda y entrar en el área y Mbappé, tras controlar, se quedó frente a frente ante Neuer y le superó sin problemas. Fue una jugada muy rápida en la que el Real Madrid desarboló por completo al Bayern.

Este tanto de Mbappé puso el 2-3 en el marcador, lo que en la práctica era igualar la eliminatoria el Real Madrid. En una primera parte espectacular, Arda Güler puso dos veces por delante en el marcador al equipo blanco, la primera vez con un tanto en el segundo 35 del duelo. Después hizo un golazo de falta. Entre medias, marcó Pavlovic para el Bayern, que volvió a empatar el encuentro con un tanto de Harry Kane.

Este gol de Kylian Mbappé fue justo antes del descanso, al que se llegó con 2-3. Con ese resultado, el partido iba a la prórroga. Una primera parte espectacular en el que puede ser el partido del año: eléctrico, con golpes de un y otro equipo, un combate de boxeo sin complejos.

Bayern de Múnich y Real Madrid se miden en el encuentro de vuelta de cuartos de Champions. En la ida, el equipo alemán ganó por 1-2, por lo que el gol inicial de Güler a los 34 segundos empataba la eliminatoria para los blancos.