OKDIARIO en las colas de marroquíes ilegales que quieren regularizarse: «¡Viva Pedro Sánchez y ahora a votarle!»

Un equipo de OKDIARIO ha estado en el Consulado General de Marruecos en Bilbao, donde cientos de inmigrantes ilegales procedentes del país africano hacen cola para optar a la medida masiva del Gobierno de Pedro Sánchez, por la cual más de 800.000 extranjeros irregulares serán regularizados. Los inmigrantes marroquíes no dudan en alabar al presidente del Gobierno y aseguran que éste contaría con su apoyo en las próximas elecciones. «¡Viva Sánchez y ahora a votarle!», afirman.

Ante la pregunta de este periódico sobre a quién votarían, los inmigrantes presentes en la cola del Consulado de Marruecos se inclinan por el PSOE de Sánchez. «Claro, porque es buena gente y ayuda mucho», afirma un ciudadano marroquí, que se justifica en la regularización masiva de inmigrantes ilegales. «Ojalá gane otra vez», zanja, de cara a unas potenciales elecciones generales, además de desear que después de esta primera regularización, en la siguiente ya haya un millón más de inmigrantes legalizados.

Uno de los cientos de marroquíes presentes en las colas del consulado, en Bilbao, no duda en alabar al presidente del Gobierno de España. «¡Viva Pedro Sánchez!», ensalza, para decir a continuación que el jefe del Ejecutivo «siempre ayuda a los inmigrantes». «Por Pedro Sánchez nosotros podemos arreglar los papeles, no esperar dos años», asegura, dando un plazo de «cinco meses» para lograr el permiso. Además, como su compatriota, también se anima a votarle cuando le pregunta un miembro del equipo de OKDIARIO.

«Viva Pedro Sánchez, primero Pedro Sánchez, segundo Pedro Sánchez y tercero Pedro Sánchez», no duda en celebrar otro miembro del grupo de potenciales regularizados. «Es buena persona, quiere a los inmigrantes, todos a España, a arreglar los papeles. Punto y final», zanja.

El Gobierno aprueba la regularización

El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la aprobación de la regularización masiva de inmigrantes en situación administrativa irregular. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha alegado que «sin inmigrantes, más de 90.000 bares desaparecerían», para justificar la medida.

La también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha justificado la regularización masiva presentando una serie de consecuencias previstas por el Gobierno en caso de que haya una reducción de la inmigración del 30%. Por un lado, Saiz afirma que el producto interior bruto (PIB) se reduciría un 22% y se perderían cerca de 15 millones de habitantes en el país.

Además, el Gobierno ha asegurado que se establecerá un «plan operativo a la altura». Por un lado, ofrecerá una vía telemática para tramitar su regularización que estará disponible «24 horas al día, 7 días a la semana», como ha detallado la ministra.

Cómo solicitarlo

Los solicitantes que cumplan los requisitos podrán acceder a una autorización por residencia y trabajo en España. Además, se les dará un número de afiliación a la Seguridad Social y acceso a la tarjeta sanitaria del territorio en el que residan. El permiso contará con una vigencia inicial de un año, a lo que después podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de Extranjería para una integración plena y progresiva en el sistema.

Tras asegurar que hay mucha gente esperando este proceso, la ministra Saiz ha resaltado el «muchísimo trabajo y cariño» que se ha puesto en esta iniciativa para que «esté a la altura del reto que supone». Según el Gobierno, este trabajo cuenta con dos objetivos: que todas las personas que tengan derecho a ello puedan acceder y que no se resienta la atención habitual de los servicios públicos. Para pedir la regularización, estará disponible una plataforma en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige Elma Saiz.