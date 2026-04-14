Sánchez defiende la regularización masiva en una carta a los españoles: «La economía crece gracias a los inmigrantes»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha escrito una nueva carta a la ciudadanía española para justificar la regularización masiva de cerca de 800.000 extranjeros irregulares que el Ejecutivo aprueba este martes en el Consejo de Ministros. «La economía crece gracias a los inmigrantes», ha argumentado el dirigente socialista a través de la misiva que ha compartido en sus redes sociales.

«Sin nuevas personas trabajando y cotizando, nuestra prosperidad se frena, nuestra capacidad de innovar se debilita y nuestros servicios públicos -sanidad, pensiones, educación- sufren», ha expresado el jefe del Ejecutivo a través de su carta.

Sánchez asegura que «economía española es hoy la que más crece en Europa y la que más oportunidades de empleo crea» gracias al «dinamismo de las personas migrantes». Algo que, según el presidente, redundará positivamente en «quienes vienen de fuera y para quienes nacieron aquí».

Epístola desde China

El líder socialista ya había utilizado esta fórmula de comunicación en el pasado. Hace casi dos años, Sánchez comunicó a los españoles que se tomaría cinco días de reflexión después de conocer que su esposa, Begoña Gómez, había sido imputada por el juez de instrucción, Juan Carlos Peinado, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias.

Esta misma semana se ha conocido la petición del procesamiento de la mujer del presidente, junto a Cristina Álvarez, su asesora a sueldo de La Moncloa, y el empresario tecnológico Juan Carlos Barrabés por parte del magistrado instructor.

El también secretario general del PSOE ha dado a conocer esta misiva durante su viaje oficial a China junto a su esposa. Allí ha cargado contra la Justicia: «Ayer conocimos esta nueva noticia y yo lo he dicho siempre. Yo lo que le pido a la Justicia es que haga Justicia y, como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más».

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