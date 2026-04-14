El chantaje de Sánchez: regularización masiva de inmigrantes o subida de impuestos

Para justificarse ante la inminente regularización masiva de inmigrantes –más de medio millón de una tacada–, el Gobierno se ha inventado una teoría surrealista según la cual la tributación de la inmigración es imprescindible para sostener el Estado del bienestar. De lo contrario, esos ingresos tendrán que ser compensados con un aumento del 14% en la recaudación de los impuestos a las empresas y particulares.

Lo dice la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE), que depende directamente de Presidencia del Gobierno: «En un escenario de baja migración, la caída de ingresos a largo plazo sería considerable y, para compensarla únicamente con impuestos, podría ser necesario aumentar la recaudación del impuesto de sociedades en torno a un 14%». Hombre, señores, que nadie está cuestionando la importancia de la inmigración como factor dinamizador del mercado de trabajo, sino que el Gobierno abra la puerta de golpe a medio millón de irregulares. ¿O es que lo que pretende decirnos la oficina del Gobierno es que sin los 500.000 inmigrantes nuevos se hubieran tenido que subir los impuestos a las empresas y a los trabajadores? Pitorreos, los justos.

Que venga Pedro Sánchez a decir que no ha tenido más remedio que regularizar a medio millón de irregulares porque es la única manera de no incrementar la carga fiscal es de aurora boreal, porque en primer lugar las empresas ya están fritas a impuestos y a cotizaciones sociales. Dice la oficina de Sánchez que la inmigración supone un «beneficio neto» para el Estado porque los inmigrantes suelen ser jóvenes que aportan mucho en impuestos y consumen pocos servicios de alto coste como pueden ser gastos sanitarios por tratamientos derivados de la edad o las pensiones.

sea, que por esa regla de tres abrimos la puerta a todos los jóvenes del mundo que quieran entrar en España porque aportan mucho y reciben pocos servicios. Pedro Sánchez volviendo a sacarse un conejo de la chistera. Es un mago.