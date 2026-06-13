Letizia y sus reverencias

Siempre me llamaron la atención los saludos reverenciales, en público, de Letizia con el entonces Rey Juan Carlos. Nada que objetar ni criticar. Eran simplemente unos gestos de obligado respeto que ella practicaba mejor que nadie. Y digo practicaba porque ahora la reverencia se la hacen a ella como Reina consorte de su esposo, Felipe VI.

Por ello hoy quiero dedicar mis comentarios al tema de las reverencias sociales, esos gestos de inclinación corporal o simplemente de cabeza que, desde aquellos de sumisión total, han acabado por ser un signo de respeto y cortesía. Agachar la cabeza o doblar el cuerpo demuestra, al menos en nuestro continente, un acto de deferencia y corrección frente a alguien de mayor rango. En las culturas europeas, la reverencia se utiliza en situaciones muy formales, como el saludo a miembros de las familias reales. En algunas monarquías más que en otras.

La larguísima cola que precedió al multitudinario besamanos con que el Rey Felipe inauguró su reinado dio pie a que muchos de los invitados compartieran sus dudas sobre la manera de saludar a los Reyes. Como recuerda Carmen Remírez de Ganuza, «no faltaron quienes, con más o menos discreción, se entretuvieron en ensayar la reverencia».

El problema surge cuando el tema de los saludos se produce entre iguales. Sucedió en julio de 2017, durante una visita de Estado del Rey Felipe VI a la reina Isabel II de Inglaterra, a quien llamaba «querida tía Lilibet». El soberano español saludó a la soberana británica dándole un beso en la mejilla y, después, otro beso en la mano.

En la última reunión entre los Reyes de España y el presidente de la República francesa y su esposa Brigitte, vimos un saludo nada protocolario, haciendo inclinación de cabeza y tirándose besitos a medio metro, pero llenos de complicidad debido a las medidas sanitarias por el Covid. Hay que recordar que era un saludo entre iguales, ya que Macron es jefe del Estado, como también lo es el Rey de España.

En uno de los momentos más dramáticos de su vida

Los usos y costumbres están cambiando a pasos agigantados, yo diría que afortunadamente, como se pudo constatar durante el besamanos en el Congreso con motivo de la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias. Ya no hay apenas plongeons, como diría el desaparecido Carlos García Calvo. Es un hecho que se viene repitiendo de forma paulatina. ¿Ha llegado la hora de mandar al destierro las reverencias? Dicen que las tradiciones son importantes y hay que cumplirlas aunque a Letizia no le gusten. ¡Cómo han cambiado sus gustos y sus costumbres! Porque desde que ella llegó a Zarzuela, en 2003, las reverencias han quedado olvidadas, para siempre, en la memoria colectiva del español. Nada que ver hoy con aquel febrero de 2007, cuando la entonces princesa de Asturias, que se encontraba embarazada de su segunda hija, Sofía, y pasaba por el durísimo trance de la muerte de su hermana Erika. Aquel día, a la llegada de los reyes Juan Carlos y Sofía al Tanatorio de La Paz para acompañarla en tan dramático momento, Letizia, rota de dolor y con el rostro bañado de lágrimas, en señal de respeto hincó la rodilla hasta clavarla en el suelo ante don Juan Carlos.

Los saludos al rey de Marruecos

Sigue siendo, como siempre, un tanto humillante a ojos de los europeos ver a los súbditos marroquíes como, después de hacer una profunda reverencia a su rey, le besan la mano. Y no solo cualquier súbdito, sino que también en la Fiesta del Trono todos los altos dignatarios se ven obligados a practicar esta humillante obligación. Parece que, en un futuro, cuando el príncipe heredero Moulay Hassan llegue al trono, algunas cosas cambiarán, como esta que estamos comentando, ya que se ha visto que, cuando alguien ha intentado besarle la mano, él, con mucha rapidez, la ha retirado.

Los saludos en Japón

Nada que ver con los países europeos. En Japón, darse la mano o un beso en cada mejilla no es la forma más correcta de iniciar un primer saludo entre personas que acaban de conocerse. Son culturas en las que no está bien visto y no es correcto tener un contacto físico con la otra persona, ni para saludar ni para despedirse. En el país nipón, la manera más correcta es haciendo una pequeña inclinación de cabeza. A mayor edad o nivel de jerarquía, mayor inclinación de cabeza. Las reverencias en Japón tienen el nombre de ojigi Cuando se saluda al emperador, debe hacerse una inclinación de 45 grados. Y dependiendo de las diferentes categorías profesionales o sociales, estas pueden ir de una inclinación de 30 grados a otra de 15.

Las reverencias en Tailandia al rey

En los diferentes viajes a Tailandia que he realizado con los Reyes Juan Carlos y Sofía, siempre nos ha sorprendido a todos y, cuando digo a todos, incluyo a los reyes, las reverencias antes y ahora que se hacían y se hacen a los reyes en Tailandia. Los vi con Bhumibol y los he visto con el actual rey Rama X. Uno se sentía tremendamente incómodo cuando veías a altos dignatarios de la corte estar de rodillas delante de sus soberanos porque jamás un triste mortal, por muy general o ministro que fuera, podría tener su cabeza más alta que la del soberano. Y lo curioso, por no decir humillante, es que sigue siendo igual en la actualidad, por muy impresentable que el actual soberano sea.

Y ya que hablamos de saludos, no podemos olvidar el más conocido como «namaste», colocando las palmas de las manos juntas, pegadas unas contra la otra frente al pecho, debajo de la barbilla, al tiempo que se hace una leve inclinación de cabeza y del cuerpo. Así se saluda en la India y en varios países asiáticos donde la reverencia es mucho más que un saludo: cortesía, gentileza, educación…

Chssssss…

¿Tan incómodo les resulta a algunos/as separatistas utilizar el español para sus declaraciones más o menos institucionales?

Afortunadamente, el Gobierno de España no contempla, como se rumoreó entre 2018 y 2020, especialmente impulsados por grupos políticos como Podemos, durante los debates de la Ley de la Memoria, la demolición de la famosa cruz del Valle de los Caídos, de 150 metros de altura, visible desde una distancia más que considerable.

Totalmente de acuerdo con la pregunta de María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura: ¿Quién es Leire Diez para que merezca ser recibida en la Fiscalía General del Estado?

Sorprendió la ausencia del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en los actos del Papa en Madrid, sobre todo la Misa por la Paz, prefiriendo acudir a Barcelona al Festival de Música Primavera Sound en el Par del Forum. ¡Muy interesante!

Instan al juez a reclamar información sobre los viajes de las hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa para… ¡¡imputarlas!!!

De estar alineados por completo a hacer la guerra persiguiendo objetivos diferentes. ¡Vaya par de dirigentes internacionales!

Según Raul Masa «ganar clientes cuesta mucho, retenerlos cada vez es mas complicado». Se trata de un axioma compartido en cualquier sector empresarial.

Juanma Castaño escribe que lo de Florentino y Riquelme se trata de una victoria clara del primero y una derrota digna del segundo. Habría que preguntárselo al segundo que advierte: ¿la guerra? «Acaba de empezar».

Excesiva la confianza mostrada por Antonio Banderas con el Papa. Sin corbata y echándole el brazo por el hombro como si de un amigo se tratara.

Bonita la frase «yo hoy estoy aquí, Santo Padre, confesando haber sido víctima del hechizo de Dios», pero eso no te da carta blanca.