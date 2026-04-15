Júbilo en el consulado de Marruecos: «Me dan 1.200 euros para vivir y ahora los papeles para la residencia»

Euforia desatada en las colas en el Consulado General del Reino de Marruecos, donde cientos de inmigrantes ilegales con nacionalidad del país africano se agolpan para optar a la regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez. «Me dan 1.200 euros para vivir y ahora los papeles para la residencia», aseguran los presentes, además de augurar su voto para el actual jefe del Ejecutivo en caso de poder decidir en las próximas elecciones generales.

Los ciudadanos marroquíes, que buscan en el consulado el certificado de antecedentes penales que obliga a tener el Gobierno español, aseguran tener entre tres y cinco años de residencia en España, hasta la fecha, de manera ilegal. «Todavía no tenía papeles, pero cuando ha salido esta ley, es el momento», afirman. Además, presumen de tener «derecho a tres años de papeles», mientras ven cómo, poco a poco, las colas del Consulado de Marruecos avanzan y se acerca su turno.

«A los seis meses tú coges dinero para ayuda de dientes, ayuda de ojos y todo eso», asegura otro de los presentes a OKDIARIO, en los alrededores del consulado. También asegura que con la regularización masiva optará a «cursos gratuitos» que cuestan entre 800 y 900 euros. «Todo gratis», resalta. «Sé que no le gusta a la gente de la derecha, pero a mí no me importa», dice otra persona, de espaldas a la cámara.

Los marroquíes coinciden en alabar al presidente del Gobierno. «¡Viva Pedro Sánchez!», pronuncian, felices, para justificarse a continuación en que «con la ayuda y la de la casa» recibirán un total de 1.200 euros. «Yo tengo 400 euros para pagar la casa y 800 para pagar comida, para pagar la ropa… En total 1.200», explica uno de los inmigrantes, todavía irregulares. Este hombre reconoce que paga en torno a 200 euros en el piso compartido en el que reside en Bilbao. «Me quedan 1.000» de la ayuda, presume.

Los entrevistados coinciden en que su voto iría para Pedro Sánchez. «Sí, porque es buena gente», aseguran. «Ayuda mucho, ha salido esta ley y ha aceptado», subrayan también. «Ojalá que gane otra vez», desea uno de los inmigrantes que espera para acceder a las instalaciones del Consulado de Marruecos en Bilbao.

68% de los detenidos por violación

Hace tan solo unos días, la Ertzaintza reveló que el 68% de los detenidos por violación en el País Vasco en el último año completo, es decir, en 2025, son extranjeros. Los ciudadanos de otra nacionalidad sólo representan el 10% de la población de esta región, a la que pertenece la ciudad de Bilbao, en la que, como ha demostrado OKDIARIO, cientos de marroquíes se agolpan a las puertas del consulado para optar a la regularización masiva del Gobierno central.

País Vasco es una de las autonomías de España con los porcentajes más bajos de presencia de población extranjera. Pese a ello, las cifras revelan que el 68% de los detenidos por violación son extranjeros, unos datos que el Gobierno vasco de coalición entre el PNV y el PSOE ha tenido que entregar después de que la diputada de Vox en el Parlamento autonómico, Amaia Martínez, los solicitase a través de una solicitud de información.

Certificado de antecedentes penales

Para poder beneficiarse de la regularización masiva, los inmigrantes tendrán que acreditar, mediante un certificado oficial, que la persona interesada carece de antecedentes penales tanto en España como en el país de origen o donde haya residido durante los cinco años previos a su llegada a España.

Ante las dificultades por parte de algunos consulados y embajadas para conseguir este certificado, el real decreto contempla que, si el beneficiario no obtiene respuesta del país en un mes, podrá aportar una declaración responsable de que lo ha intentado y entonces será el Gobierno de España el que lo solicite al país por la vía diplomática. Según informa el Ejecutivo, si pasados tres meses el Ejecutivo tampoco lo consigue, se le comunicará al interesado y, después de 15 días, se dará su solicitud por desistida.