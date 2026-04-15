Ya hay colas en LIDL por la planta que va a estar en todas las terrazas de España: perfecta para los que no saben cuidarlas porque es muy resistente

La oferta de plantas de temporada vuelve a ganar protagonismo en Lidl con una propuesta que está llamando la atención en las últimas semanas. Se trata de una planta de buganvilla en formato pirámide que, por su tamaño, su aspecto y su precio, se está convirtiendo en una opción habitual para terrazas y balcones.

No es una planta desconocida, pero sí destaca en este caso por su formato y por su precio, fijado en 6,99 euros. Una combinación que hace que resulte accesible para quienes buscan dar un cambio rápido al espacio exterior sin gastar demasiado. Pero más allá de su aspecto, hay otro factor que explica el éxito que está teniendo esta planta que provoca colas en las tiendas de Lidl y es que una de las más resistentes, pensada para exterior y que no exige cuidados complicados.

Ya hay colas en LIDL por la planta que va a estar en todas las terrazas de España

La buganvilla como la que vende Lidl ahora en sus tiendas, es una planta muy reconocible por sus tonos intensos, especialmente en gamas de rosa, fucsia o morado, que aportan un contraste claro frente a paredes y suelos más neutros. En este formato piramidal en que se vende ahora además, se presenta con una estructura ya definida que facilita su colocación. De este modo, no hace falta buscarle demasiado sitio ni pensar cómo integrarla ya que encaja con facilidad en una esquina, junto a una barandilla o cerca de una pared. Para disfrutar de ella no es necesario disponer de un jardín amplio ya que funciona igual de bien en balcones pequeños o terrazas urbanas, siempre que reciba luz directa durante buena parte del día.

Por qué es una planta fácil de mantener

Uno de los aspectos que más se valora en este tipo de plantas es que no obliguen a un mantenimiento constante, y en este caso se cumple. La buganvilla necesita sol y agradece estar en exteriores bien iluminados. Es una planta acostumbrada a climas cálidos, por lo que responde bien durante la primavera y el verano.

El riego no tiene que ser frecuente. Es preferible espaciarlo y evitar el exceso de agua, algo que facilita bastante su cuidado en el día a día. Además, no es especialmente sensible dentro de las condiciones habituales de exterior, lo que la convierte en una opción adecuada para quienes no tienen experiencia con plantas o no quieren complicarse.

Un formato que simplifica el cuidado

El formato piramidal de la bungavilla de Lidl es sólo una cuestión estética. También tiene una parte práctica ya que al venir guiada desde el principio, la planta mantiene una forma ordenada sin necesidad de podas constantes o de aprender a dirigir su crecimiento. Esto simplifica bastante el mantenimiento.

Para quienes no están acostumbrados a trabajar con plantas trepadoras o más desordenadas, este tipo de formato resulta más cómodo y previsible. Además, ocupa menos espacio visual, algo que se agradece en terrazas pequeñas o balcones donde cada elemento cuenta.

Una opción económica para renovar el espacio

El precio es otro de los factores que explican su presencia en muchas terrazas. Por 6,99 euros, es una de las opciones más asequibles dentro de este tipo de plantas decorativas. Esto permite introducir cambios sin necesidad de hacer una gran inversión. Con una sola maceta ya se puede modificar el aspecto de un rincón concreto. También facilita que se puedan combinar varias unidades o añadir otras plantas sin que el conjunto suponga un gasto elevado.

Una planta que encaja en distintos estilos

Otro punto a favor es su capacidad para adaptarse a distintos entornos. Funciona tanto en terrazas modernas como en espacios más tradicionales. Su color aporta presencia, pero sin resultar excesivo ni difícil de combinar. Además, encaja bien con materiales habituales en exteriores, como madera, hierro o cerámica, lo que facilita integrarla sin necesidad de hacer cambios adicionales.

Una opción práctica para el día a día

Más allá de su aspecto, es una planta pensada para usarse sin complicaciones ya que no requiere cuidados técnicos ni atención constante. Con luz, un riego moderado y un espacio adecuado, suele mantenerse en buen estado durante toda la temporada. Esto la convierte en una opción especialmente interesante para quienes buscan algo decorativo pero funcional, sin tener que dedicar demasiado tiempo.

Al final y en definitiva, la buganvilla como la que encontramos en Lidl es una planta que cada año gana presencia con la llegada del buen tiempo. Su asociación con exteriores, terrazas y espacios abiertos hace que sea una elección recurrente. En este formato y con este precio, resulta más accesible que en otras ocasiones, lo que explica que cada vez sea más habitual verla en entornos urbanos. En conjunto, responde a una combinación clara: estética, facilidad de mantenimiento y coste ajustado. Y cuando coinciden estos factores, es habitual que acabe formando parte de muchas terrazas durante los meses de primavera y verano.