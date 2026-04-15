El BOE lo confirma: es festivo y habrá puente en menos de dos semanas en estas comunidades autónomas

El próximo jueves 23 de abril será día festivo en las comunidades autónomas de Aragón y Castilla y León. El BOE confirma que en estas zonas de España será un día de fiesta laboral de carácter retribuido y no recuperable por ser el Día de San Jorge. En Cataluña, a pesar de la importancia que se le da a este día, será laborable y lectivo en este 2026. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el festivo que viene en el mes de abril.

Mientras muchos españoles se recuperan de la Semana Santa y el gasto superfluo realizado los días de pasión, este mes de abril acaba con otro puente para millones de españoles. El nuevo festivo que se vislumbra en el horizonte tiene que ver con un festivo autonómico y es el próximo jueves 23 de abril, donde en algunos puntos de España se celebrará el Día de San Jorge.

Curiosamente, este no será un día festivo en Cataluña, comunidad autónoma que venera con devoción la figura de San Jordi, en el que la tradición es regalar un libro y una rosa a los seres queridos. A pesar del arraigo cultural que tiene esta celebración histórica en esta zona de España, en el calendario laboral de la comunidad de 2026 no está fijado como festivo. De esta manera, será un día laborable y lectivo en el que todos los comercios estarán abiertos este jueves 23 de abril, cuando también se celebra el tradicional Día del Libro.

Festivo por el Día de San Jorge

El día de San Jorge sí que será festivo en Aragón, ya que se celebra el día del patrón de esta comunidad autónoma. Esto es debido a su aparición milagrosa en la batalla de Alcoraz en 1906 para ayudar a Pedro I a vencer al ejército musulmán y reconquistar la ciudad de Huesca. Por ello, este soldado romano, que murió a causa de la fe cristiana en el 303, fue distinguido como patrón de Aragón en 1461.

En este 23 de abril, Castilla y León también celebra el Día de la Comunidad. El motivo es bien diferente y tiene que ver con la famosa Batalla de Villalar, que se celebró el 23 de abril de 1521, en la que los comuneros de Castilla se levantaron contra el rey Carlos I reclamando más derechos para la tierra y recibieron una dura derrota. A pesar de la derrota, con el paso de los años este levantamiento se vio como un símbolo de lucha y valentía por parte del pueblo castellano.

En Cáceres también será festivo este jueves 23 de abril, ya que San Jorge es el patrón de la ciudad. Este jueves también será festivo en otros puntos de España como Alcoy, en Alicante, o Santesteban, en Navarra. Así que estos municipios, al igual que Cáceres, los ciudadanos de Aragón y de Castilla y León podrán disfrutar de un macropuente en caso de que se coja como día libre el viernes 24 de abril. Muchos centros educativos han declarado este día como no lectivo y así los estudiantes podrán disfrutar de cuatro días sin clase. Así que este final de mes llega con un festivo que pocos esperan y que podrá hacer que cientos de miles de españoles disfruten de unos merecidos días de vacaciones.