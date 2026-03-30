Adiós a San Jordi tal y como lo conocemos: la fiesta del libro cambia totalmente en 2026 en Barcelona

Un año más vuelve el día de San Jordi en diversos rincones de Cataluña. En este caso, durante 2026 la fiesta del libro y de la rosa cambia totalmente porque ya no hay los tradicionales puestos de las floristas de las Ramblas donde era tradición comprar las rosas allí. El motivo: este paseo está en obras desde hace un tiempo para alargar las calles en la que los peatones podrán pasear y otras por donde van los coches y autobuses.

El Día de Sant Jordi, el 23 de abril, es uno de los más emblemáticos del año en la ciudad de Barcelona y en toda Cataluña, y tiene como actividades más destacadas la venta de rosas y libros en la calle. Aunque las paradas tradiciones de rosas y libros de las Ramblas no estarán en esta zona durante la jornada de 2026, hay que recordar que la fiesta del libro se extiende por toda la ciudad, en especial por el centro albergando Paseo de Gracia, Plaza Cataluña, Rambla Cataluña, la Diagonal y se vive con pasión e ilusión en todos los barrios.

La fiesta del libro cambia totalmente en 2026

Para este año y tal como ha anunciado el Ayuntamiento de Barcelona: estas paradas de libros y rosas de Sant Jordi que estaban instaladas en Las Ramblas se trasladan a otras zonas, en especial, como hemos destacado al entorno de la plaza de Cataluña, y también del Portal de l’Àngel y la plaza de la Catedral, que en otros años ya tenían paradas y ahora tendrá muchas más.

De esta forma, parte del distrito de Ciutat Vella tendrá mayor cantidad de actividades, mayores paradas y puestos, y con ello se atraerá a mayor cantidad de público en una jornada donde se concentran muchas personas.

Para que haya un orden en cada una de las ofertas, las paradas de flores (que estaban en las Ramblas) ahora permanecerán en plaza de Cataluña. Las paradas de tiendas de libros y entidades culturales entonces estarán en Portal de l’Àngel y se extenderán a Plaza de la Catedral.

Todavía quedan unos días para llegar al 23 de abril por lo que ahora se está organizando todo el día de San Jordi con el fin de que no haya aglomeraciones en determinados lugares por este cambio y cancelación de la fiesta en las Ramblas. Hay que pensar que era uno de los paseos centrales de este día, si bien a mediodía y por la tarde, la concentración era grande, es verdad que hablamos de toda una tradición.

La importancia de la fiesta del libro y San Jordi

El Día de Sant Jordi, patrón de Cataluña, es una fiesta que con los años ha adquirido un tono reivindicativo de la cultura catalana. Según el Ayuntamiento de Barcelona, los elementos centrales de la celebración son la cultura y el amor -representados con el libro y la rosa- y en Barcelona, si bien este año el punto de encuentro principal no será en La Rambla, habrá mucho otros ejes como hemos visto anteriormente.

La fiesta de Sant Jordi se celebra el 23 de abril, día en el que murió el caballero Jordi. El santo, que estaba bajo las órdenes del emperador Diocleciano, se negó a seguir la orden de perseguir a los cristianos, por lo que fue martirizado y decapitado. Narra la leyenda que lo empezaron a venerar como mártir y enseguida aparecieron historias fantásticas ligadas a su figura.

El culto a Sant Jordi se extendió durante la Edad Media, aunque en el siglo VIII ya existía esta devoción. Y desde el año 1456 es el patrón oficial de Cataluña.

Esta fiesta tiene una larga tradición, tal como especifica el consistorio de la ciudad. En el siglo XV ya se organizaba en Barcelona una feria de rosas con motivo de Sant Jordi. El origen de la festividad asociada al libro lo situamos en los años veinte del siglo pasado, cuando el escritor valenciano Vicent Clavel, director de la editorial Cervantes, propuso a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona y al Gremio de Editores y Libreros organizar una fiesta para promover el libro en Cataluña. La fecha escogida fue el 7 de octubre de 1927.

En 1929, durante la Exposición Internacional de Barcelona, los libreros decidieron organizarse y salieron a la calle para presentar novedades y fomentar la lectura. La iniciativa tuvo tanto éxito que se decidió cambiar la fecha y se estableció como Día del Libro el 23 de abril, día que coincide con la muerte de dos grandes autores de la historia de la literatura: Cervantes y Shakespeare.

Ha sido tan grande la trascendencia de la festividad que, en 1995, la Conferencia General de la UNESCO declaró el 23 de abril Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.