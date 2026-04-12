San Jorge 2026 en Santurce: fechas, programación y actividades

Santurce ya tiene todo preparado para una de sus semanas más esperadas del año. Las fiestas de San Jorge regresan este 2026 con un programa amplio, variado y con ese ambiente que poco a poco empieza a notarse en las calles cuando se acerca la fecha con más de 50 actividades, entre las que destacan conciertos y como no, la celebración del Día del Libro.

Sin duda, las fiestas más especiales de Santurce, ya que San Jorge es el patrón del municipio y eso se refleja en el tipo de actos que se organizan. Hay tradición, sí, pero también propuestas más actuales que hacen que las fiestas funcionen para todo tipo de público. Desde quienes llevan años sin perdérselas hasta familias con niños o gente que simplemente quiere aprovechar el ambiente. Además, este año el programa viene especialmente cargado. Hay actividades repartidas en varios días y en distintos puntos de Santurce, lo que hace que sea fácil encontrar algo que hacer en cualquier momento, de modo que conviene conocer más sobre estas fiestas y sobre todo, cuál es su programa.

Cuándo son las fiestas de San Jorge 2026 en Santurce

Las fiestas de San Jorge 2026 en Santurce se celebran en dos tramos: del 17 al 19 de abril y del 23 al 26 de abril. Esto permite que haya ambiente durante más días y que el programa no se concentre solo en un fin de semana.

El día más importante será el 23 de abril, cuando se celebra el día grande en honor al patrón. Como es habitual, tendrá lugar la misa mayor al mediodía en la iglesia de San Jorge. Después, la jornada continúa con una kalejira de la banda de txistularis, animación en la calle y actividades pensadas para todas las edades. Es uno de esos días en los que el municipio cambia por completo. Hay más gente en la calle, más movimiento y una sensación general de fiesta que se nota desde primera hora.

Programación de San Jorge 2026 en Santurce

El programa de este año combina un poco de todo. Hay propuestas culturales, deportivas, familiares y también actividades más tradicionales que forman parte de estas fiestas desde hace años.

Misa mayor en honor a San Jorge el 23 de abril

Kalejiras y pasacalles con música tradicional

Teatro de calle y espectáculos itinerantes

Juegos infantiles, hinchables y parques de ocio

Concursos gastronómicos

Kalejira de gigantes y cabezudos

Marcha solidaria por el autismo

Paseo popular hasta Zierbena

40 aniversario del alarde txiki

Discotecas infantiles del 23 al 26

A todo esto hay que sumarle las barracas, que suelen ser uno de los puntos con más movimiento, sobre todo por las tardes y noches. También habrá bailables y actividades que no siempre aparecen en primer plano, pero que terminan formando parte del ambiente general.

Conciertos y música

La música vuelve a ser uno de los grandes reclamos de las fiestas. Durante varios días habrá actuaciones para distintos gustos, lo que hace que el programa no se centre en un solo tipo de público.

Entre los conciertos y actuaciones más destacados están:

Tolín el Mariachi

XI Gala Lírico Coral

Concierto de primavera de la banda de música de Santurce

Burning, que celebra su 50 aniversario

DJ Kris Alava

Tribu Cohetes

Moonshine Wagon

Verbena con Sukar Taldea

Además de estos nombres, habrá actuaciones repartidas en diferentes escenarios y momentos del día. Por la noche, como suele ser habitual, el ambiente se concentra más en las verbenas y en las sesiones con DJs, donde se reúne buena parte del público joven.

Actividades culturales y Día del Libro

El 23 de abril coincide con el Día del Libro, así que también hay espacio para propuestas culturales. En este caso, una de las citas más destacadas será la conferencia de la escritora Toti Martínez de Lezea, centrada en la mitología vizcaína. Además, del 23 al 26 se celebrará el mercadillo solidario de libros usados en la plaza Juan José Mendizábal. La recaudación se destinará a la asociación local de escritores, lo que añade un componente solidario a la iniciativa. Y el día 25, este mismo espacio contará con juegos de madera para los más pequeños. Es un plan sencillo, pero que suele funcionar bien para familias que buscan algo tranquilo dentro del conjunto de actividades.

Planes para conocer Santurce durante las fiestas

Las fiestas también son una buena oportunidad para conocer mejor el municipio. Más allá del ambiente festivo, se han organizado varios planes que permiten descubrir Santurce desde otro punto de vista.

Entre ellos destacan:

Visitas guiadas al museo del mar

Recorridos por el monte Serantes

Rutas por distintos puntos del municipio

por distintos puntos del municipio Actividades vinculadas a la tradición marinera

Son propuestas pensadas tanto para vecinos como para quienes llegan de fuera y quieren aprovechar esos días para conocer mejor la zona sin prisas. De este modo y con más de 50 actividades programadas, lo normal es que durante esos días Santurce tenga ambiente constante. No hace falta seguir un plan cerrado, porque siempre hay algo en marcha en algún punto del municipio, y eso, precisamente, es lo que hace que San Jorge siga siendo una de las citas más especiales del calendario local.