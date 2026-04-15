La AEMET confirma que no estamos preparados para lo que llega a España a partir de hoy: un veranillo que va a romper los termómetros

Lo que llega hoy a España a partir de hoy no es normal, un veranillo que rompe todos los termómetros, la AEMET confirma lo que parecía imposible. Será mejor que nos empecemos a preparar para un nuevo cambio de tendencia que traerá más de un resfriado. Vamos a pasar de un importante aumento de las temperaturas a unas cifras que realmente pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Estos días en los que cada detalle cuenta, las cifras serán especialmente sorprendentes.

Si estos días hemos tenidos que enfrentarnos a unas temperaturas muy por debajo de lo que sería habitual, la subida de las temperaturas que nos está esperando, puede acabar siendo especialmente peligrosa. Lo que va a llegar en breve es un cambio de tendencia que podría acabar siendo el que nos acompañará en breve con unas temperaturas muy por encima de lo que sería habitual, lo cambiará todo. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve con unas cifras que pueden acabar siendo claves en esta previsión del tiempo.

No estamos preparados para lo que llega a España

Cuando pensábamos que este aumento de las temperaturas que tenemos por delante puede acabar siendo algo fuera de lo común, lo que nos espera es un importante cambio de tendencia. Una novedad clave que puede acabar siendo la que nos hará cambiar de armario de forma sistemática.

Tenemos por delante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es hora de conocer lo que puede pasar con unas cifras con las que realmente nadie hubiera imaginado lo que podría pasar. Unas temperaturas que, sin duda alguna, podrían a más de uno en situación.

En especial, si tenemos en cuenta lo que nos estará esperando, un marcado cambio respecto a los días anteriores. Lo que nos espera es un termómetro que no va a parar de subir y lo va a hacer de tal forma que nos traerá un cambio de tendencia con el que realmente vamos a tener que hacer frente a unas cifras de récord.

Estos días en los que realmente tocará empezar a ver llegar la primavera más auténtica, lo que llega es algo para lo que quizás no estamos del todo preparados. La AEMET no tiene dudas de lo que nos está esperando.

La AEMET lanza este aviso de un veranillo que romperá los termómetros

Nadie hubiera imaginado un cambio de tendencia que puede romper todos los termómetros, una situación del todo inesperada que puede acabar siendo la que nos hará salir de casa con ciertas precauciones. Tendremos que volver a dejar el abrigo y hasta la chaqueta en el armario, para afrontar este importante cambio.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé una situación de estabilidad dominada por las altas presiones en la mayor parte de la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados, excepto en el norte y oeste peninsular y en Baleares. En Galicia y área cantábrica, el acercamiento de un frente hará que se mantenga la nubosidad, siendo probable que se den precipitaciones débiles y, en zonas de montaña, nubosidad de evolución diurna. En Canarias, cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve, poco nubosos o con intervalos de nubes altas en el resto. Probables brumas y nieblas matinales en regiones del cuadrante noroeste peninsular. Temperaturas en ascenso generalizado en la Península y Baleares, salvo en el noroeste peninsular, donde se esperan descensos ligeros. El ascenso se espera localmente notable en montañas del tercio oriental. En Canarias, sin cambios».

Las temperaturas marcarán estas alertas: «Ascenso localmente notable (superior a 6 grados) en montañas del tercio oriental. Soplará un alisio moderado con posibles rachas fuertes en Canarias y de tramontana en Ampurdán y norte de Baleares. Cierzo moderado en el Ebro, poniente en el Estrecho y viento del suroeste en los litorales de Galicia. En el resto, viento flojo de dirección variable, predominando la componente oeste».

Las temperaturas pueden rozar incluso los 30º en un ascenso que llega después de unos días en los que parecía que habíamos visto llegar el invierno. Con lo cual, hasta el momento, no sabíamos lo que nos deparaba la primavera. Unas cifras que pueden acabar siendo las que nos van a trasladar a las profundidades de una serie de cambios que pueden acabar siendo claves.

Una novedad importante que puede convertirse en la antesala de algo más, con ciertos detalles que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Las temperaturas van a ser las gran protagonistas de estas próximas jornadas que nos estarán esperando, un verano que parece que llega a paso firme y rápido.