Hoy, 14 de abril de 2026, la provincia de Zaragoza se presenta con intervalos nubosos en el sistema Ibérico, mientras que en el resto del territorio el cielo se mantendrá poco nuboso. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso o se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas ascenderán. El viento del noroeste irá amainando al final del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo se despereza lento sobre Zaragoza, ofreciendo un lienzo azul que promete un día sin lluvias. Con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 23 grados, la mañana comenzará fresca, pero a medida que el sol se eleva, la calidez se hará notar. La brisa, que soplará del norte a una velocidad de 30 km/h, puede hacer que la sensación térmica se sienta un poco más fresca, especialmente en las primeras horas.

Ya por la tarde, el ambiente se tornará más cálido y la humedad, que alcanzará niveles altos, dará una sensación algo pesada. Sin embargo, el sol brillará con fuerza hasta que se esconda tras el horizonte a las 20:42, regalando a los zaragozanos una jornada llena de luz y calor. Así que, si planeas salir, no olvides disfrutar de este espléndido día que se presenta ante nosotros.

Calatayud: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 5 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá cubierto y aunque la probabilidad de lluvia es baja por la mañana, la tarde podría traer sorpresas.

El contraste es notable: mientras la mañana se presenta tranquila, la tarde promete un aumento en la actividad meteorológica. Con rachas de viento que podrían alcanzar los 35 km/h y una sensación térmica que podría descender hasta los 2 grados, es recomendable llevar paraguas y no olvidar la bufanda. La humedad, que alcanzará niveles del 90%, hará que el día se sienta más pesado, así que prepárense para un tiempo cambiante y fresco.

Tarazona: cielo variable y viento moderado

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo que alternará entre algunas nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 19 grados y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la tarde-noche, el viento será moderado, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para salir a disfrutar de la ciudad. Aprovecha la jornada y respira el aire fresco.