Cielos despejados y temperaturas en ascenso hoy en Andalucía, según AEMET

Cielos poco nubosos o despejados dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 15 de abril de 2026, aunque se espera nubosidad de evolución diurna en las sierras y la posibilidad de brumas y bancos de niebla matinales en el bajo Guadalquivir. Las temperaturas experimentarán un ascenso generalizado, mientras que los vientos se mantendrán flojos y variables.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 15 de abril

Cielo nublado y tarde soleada en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que no amenazan con lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 28 grados, ofreciendo un ambiente cálido y agradable. A primera hora, el viento soplará suave desde el noreste, con una velocidad de 10 km/h, aunque se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 7 km/h, lo que aportará un ligero frescor a la mañana.

Ya por la tarde, el sol se asomará con fuerza, iluminando la ciudad hasta su ocaso a las 20:58. La sensación térmica alcanzará su punto máximo, haciendo que el calor se sienta más intenso, especialmente con una humedad que podría resultar algo pesada. Sin embargo, la tarde se desarrollará sin riesgo de precipitaciones, permitiendo disfrutar de un día espléndido en la capital andaluza.

Córdoba: nubes y lluvias con viento fuerte

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de inestabilidad en Córdoba. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 9 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de agitación en el ambiente. A medida que avanza la jornada, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando los 26 grados, pero no sin antes dejar caer algunas lluvias que podrían ser intensas.

La tarde traerá un contraste notable, con cielos más oscuros y un viento que podría superar los 30 km/h, generando una sensación térmica más baja de lo habitual. La humedad, que oscilará entre el 35% y el 100%, puede resultar agobiante. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

En Huelva, cielo alternando nubes y claros

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 26 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre.

Con vientos suaves y sin probabilidades de lluvia, es un buen momento para realizar actividades diarias o simplemente relajarse en un parque. Aprovechar el día para salir y disfrutar de la tranquilidad será una excelente opción.

Ambiente fresco y soleado hoy en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo parcialmente nublado, ofreciendo un espectáculo matutino que invita a disfrutar del aire fresco. La temperatura mínima se sitúa en 14°C, mientras que la sensación térmica puede llegar a ser un poco más baja. A medida que avanza la mañana, el viento soplará del norte a una velocidad media de 15 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 7 km/h. La humedad, aunque moderada, se mantendrá en un 40%, lo que hará que el ambiente sea más agradable.

Por la tarde, el sol brillará con más fuerza, alcanzando una temperatura máxima de 22°C. El cielo se mantendrá mayormente despejado y no se espera lluvia en todo el día, lo que permitirá disfrutar de unas agradables horas de luz hasta la puesta del sol a las 20:59. La jornada se presenta como fresca y agradable, ideal para pasear por la ciudad y disfrutar de su encanto.

Jaén: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable que ronda los 13 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el ambiente se caldeará, alcanzando una máxima de 23 grados por la tarde, con un viento suave del noreste que aportará frescura.

Aprovecha la jornada para salir y disfrutar del sol, que brillará con fuerza. Es recomendable llevar ropa ligera y cómoda, perfecta para un día de primavera en la ciudad.

Cielo despejado y brisa suave en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la frescura matutina, con temperaturas que rondan los 15 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 25 grados por la tarde, mientras una suave brisa del sureste, con ráfagas de hasta 7 km/h, aportará un agradable toque de frescura.

Sin embargo, se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo, ya que la tarde podría traer algunas nubes, aunque sin probabilidad de lluvia. La humedad, que oscilará entre el 40 y el 70 por ciento, puede hacer que la sensación térmica se sienta más intensa, alcanzando hasta los 24 grados.

Granada: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 9 grados, pero la sensación térmica puede llegar a ser más cálida, alcanzando los 24 grados a lo largo del día.

A medida que avanza la jornada, el tiempo se mantendrá agradable, con temperaturas que subirán hasta los 22 grados por la tarde. Es un buen momento para salir a disfrutar del sol, así que no olvides llevar ropa ligera y un sombrero para protegerte de los rayos.

Almería: cielo despejado y brisa agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 15°C. A medida que avanza el día, el mercurio se elevará hasta alcanzar los 23°C por la tarde, mientras el viento del sur sopla a 15 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas rachas de viento más intensas, alcanzando hasta 30 km/h, por lo que se recomienda asegurar objetos en exteriores. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que descenderán a 18°C, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.