Real Madrid de baloncesto – Estrella Roja: cuándo es el partido de la Euroliga, horario y dónde ver en directo por TV gratis

La fase regular de la Euroliga acaba con esta jornada 38 en la que vamos a disfrutar de un auténtico partidazo que disputarán el Real Madrid de baloncesto y el Estrella Roja en el Movistar Arena. La capital de España será el escenario donde conoceremos la posición final en la que acabaran esta ronda los madridistas, que ya están clasificados de manera matemática para los playoffs. A continuación te contamos la fecha, horario y el canal de televisión para ver todo lo que suceda en el choque de los de Concha Espina.

Real Madrid de baloncesto – Estrella Roja: horario del partido de la Euroliga

El Real Madrid de baloncesto recibe en el Movistar Arena al Estrella Roja para jugar el partido que corresponde a la jornada 38 de la Euroliga, que es la última fecha de esta fase regular y en la que hay mucho en juego. Los de Sergio Scariolo arrancan terceros y ya están clasificados para los playoffs de manera matemática, pero lo cierto es que ahora tienen la dura tarea de intentar cerrar esta ronda entre los primeros puestos para tener el factor cancha a su favor. Es por ello que este encuentro ante los serbios, que van séptimos, es muy importante para los capitalinos.

La organización de la máxima competición continental ha programado este emocionante Real Madrid de baloncesto – Estrella Roja que corresponde a la jornada 38 de la Euroliga para este jueves 16 de abril. Este partidazo entre dos de los mejores equipos del viejo continente se ha fijado en el horario de las 20:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no se produzcan incidentes ni altercados en la previa entre las aficiones de ambos conjuntos para que el duelo pueda comenzar de manera puntual en el Movistar Arena.

Cómo ver en TV gratis el Real Madrid de baloncesto – Estrella Roja de la Euroliga

Movistar+ es el medio que posee los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos del campeonato por excelencia de este deporte en Europa. Esto quiere decir que el Real Madrid de baloncesto – Estrella Roja de la jornada 38 de la fase regular de la Euroliga se podrá ver en directo por televisión a través del canal de Vamos. Este canal forma parte del paquete básico de esta plataforma de pago, lo que significa que los aficionados no podrán ver gratis en abierto lo que suceda en el Movistar Arena.

Todos aquellos aficionados del conjunto de Concha Espina y los amantes de este deporte en general también van a tener la oportunidad de ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid de baloncesto – Estrella Roja de la jornada 38 de la Euroliga mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos de uso habitual como pueden ser teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. También habría que destacar que esta plataforma pone a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y así no perderse nada de lo que ocurra en el Movistar Arena.

En la web de DIARIO MADRIDISTA, te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que rodee a esta última y decisiva jornada de la Euroliga, que es la 38 de la fase regular. También narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del Real Madrid de baloncesto – Estrella Roja desde una hora antes de que comience el choque. Cuando acabe el encuentro en el Movistar Arena publicaremos la crónica y también compartiremos con todos nuestros lectores todas las reacciones relevantes que nos puedan llegar desde la capital de España.

Dónde escuchar por radio el Real Madrid de baloncesto – Estrella Roja de la Euroliga

Por otro lado, todos aquellos aficionados del conjunto merengue que tengan cosas que hacer este jueves y no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este Real Madrid de baloncesto – Estrella Roja de la jornada 38 de la Euroliga deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca podrían conectar con el Movistar Arena para contar el minuto a minuto de todo lo que suceda.

Dónde se juega el Real Madrid de baloncesto – Estrella Roja de la Euroliga

El Movistar Arena, conocido anteriormente como el WiZink Center y ubicado en el barrio de Goya, será el escenario donde se va a jugar este partido apasionante Real Madrid de baloncesto – Estrella Roja que corresponde a la jornada 38 de la fase regular de la Euroliga. Este pabellón fue inaugurado en 2005 y tiene capacidad para acoger a algo más de 13.000 espectadores. Se espera una gran entrada porque la afición madridista sabe lo importante que es la victoria para los intereses de los de Sergio Scariolo.