Carlos Alcaraz – Machac: horario, dónde ver por TV gratis y cuándo es el partido del Trofeo Conde de Godó 2026

Carlos Alcaraz y Tomas Machac se van a ver las caras en los octavos de final del Trofeo Conde de Godó 2026 para buscar un billete para los cuartos de este torneo que está siendo apasionante. El Real Club de Tenis de Barcelona ya ha vibrado con el tenista murciano y ahora esperan poder celebrar un nuevo triunfo de un Carlitos que tendrá que darlo todo para superar al checo. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo el partido.

Cuándo juega Carlos Alcaraz vs Machac el partido del Trofeo Conde de Godó

Carlos Alcaraz ya se ha plantado en los octavos de final del Trofeo Conde de Godó 2026 tras superar a Otto Virtanen en los dieciseisavos. El murciano pasó por encima del finlandés al imponerse por 6-4 y 6-2, pero dio un pequeño susto al terminar el primer set por una posible lesión en el brazo. Finalmente pudo continuar y avanzó de ronda, donde se va a tener que ver las caras con el checo Tomas Machac, al que tendrá que superar si quiere estar en los cuartos de final del torneo que se disputa en el Real Club de Tenis de Barcelona.

El Trofeo Conde de Godó siempre ha sido un campeonato que ha acabado bastantes veces en manos de tenistas españoles. El primero en conseguir coronarse en la Ciudad Condal fue Andrés Gimeno y con él se inicio la larga lista en la que han ido apuntando sus nombres Juan Gisbert, Emilio Sánchez Vicario, Carlos Acosta, Albert Costa, Félix Mantilla, Juan Carlos Ferrero, Carlos Moyá, Tommy Robredo y Fernando Verdasco. Todos ellos lo ganaron en una ocasión, mientras que Manolo Santana lo consiguió dos veces, Manuel Orantes tres y Rafa Nadal doce ocasiones. Por su parte, Carlos Alcaraz en esta edición busca su tercer metal en Barcelona.

La organización fijó este Carlos Alcaraz – Machac que corresponde a los octavos de final del Trofeo Conde de Godó para este jueves 16 de abril. La ATP fijó este choque en el horario de la noche, por lo que no empezará antes de de las 19:30 horas, una menos en las Islas Canarias y se disputará en la pista central, en la Rafa Nadal, del Real Club de Tenis de Barcelona.

Horario de Carlos Alcaraz – Machac en el Trofeo Conde de Godó 2026

El año 2026 comenzó de la mejor manera para Carlos Alcaraz, que inició una nueva aventura con Samuel López como entrenador. El murciano arrancó conquistando por primera vez en su carrera el Open de Australia y consiguió convertirse en el tenista más joven en ganar los cuatro Grand Slam. Después consiguió ganar el ATP 500 de Doha y posteriormente llegó ese bache. Fue apeado de semifinales en Indian Wells, cayó antes de lo esperado en Miami y hace unos días perdió la final de Montecarlo frente a Jannik Sinner, por lo que quiere volver a la senda de los títulos en el Trofeo Conde de Godó 2026.

Este Carlos Alcaraz – Machac que corresponde a los octavos de final del Trofeo Conde de Godó 2026 se jugará este jueves 16 de abril. Estos dos tenistas se han enfrentado en dos ocasiones y ambas fueron en 2024. Una cayó del lado del murciano y la otra del de la República Checa, así que este duelo en el Real Club de Tenis de Barcelona les servirá para desempatar en sus duelos directos.

Dónde ver el Trofeo Conde de Godó 2026 y a Carlos Alcaraz en directo gratis y por TV

Los dos medios de comunicación que adquirieron los derechos televisivos para emitir en nuestro país los diferentes encuentros de este torneo que se está disputando en Barcelona fueron Movistar+ y RTVE. El Carlos Alcaraz – Machac de octavos de final del Trofeo Conde de Godó 2026 se podrá ver por televisión en directo a través los canales Movistar+ Plus, Vamos, Movistar+ Deportes o Teledeporte. Los tres primeros forman parte de esta plataforma de pago a la que habrá que estar suscrita, mientras que el último de ellos forma parte del ente público y se podrá ver en abierto y gratis por TV.

Todos los seguidores del tenista murciano y los amantes de este deporte también deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Machac de los octavos de final del Trofeo Conde de Godó 2026 mediante las aplicaciones de Movistar+, Tennis TV o RTVE Play. Estas tres apps se pueden descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también estas plataformas ofrecerán sus páginas webs a sus clientes para que accedan a ellas con un ordenador y no se pierdan nada de lo que ocurra en la Ciudad Condal.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que ocurra cada día en el Trofeo Conde de Godó 2026, donde prestaremos especial atención a los tenistas españoles que están participando en la Ciudad Condal. Narraremos en directo y en vivo online los partidos más destacados del tenista murciano y una vez acabe el Carlos Alcaraz – Machac publicaremos la crónica y las reacciones más importantes que se produzcan en el Real Club de Tenis de Barcelona.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Machac del Trofeo Conde de Godó 2026

Por otro lado, todos los aficionados que no vayan a poder ver este jueves el Carlos Alcaraz – Machac de los octavos de final del Trofeo Conde de Godó 2026 deben saber que van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Onda Cero o Radio Marca podrían conectar con la pista Rafa Nadal para contar lo que esté haciendo el murciano frente al tenista checo.