Qué tenistas juegan el Trofeo Conde de Godó 2026

El Trofeo Conde de Godó es una de las citas más significativas del calendario tenístico por la tradición que emanan las pistas del Real Club Tenis de Barcelona. Con la llegada de la primavera, los mejores jugadores del circuito aterrizan en Europa para la disputa de la gira de tierra batida. El reciente Masters 1000 de Montecarlo ha sido la primera parada de la arcilla europea, que ahora se traslada a España para la disputa del Trofeo Conde de Godó y el Mutua Madrid Open en las próximas semanas.

El primero de este doblete en suelo español es el torneo barcelonés, que acoge este año su edición número 73. El último siglo ha estado marcado el aplastante dominio de Rafa Nadal, que conquistó 12 títulos del Conde de Godó entre 2005 y 2021. El legado del manacorí en Barcelona se percibe en la propia Pista Central del torneo, que lleva su nombre desde 2017. El tenis español ha encontrado relevo en cuanto a títulos en tierra, pero aún sigue lejos de alcanzar aquellas cotas.

¿Juega Carlos Alcaraz el Trofeo Conde de Godó 2026?

Ni siquiera hubo un año de transición entre los dos mejores tenistas que ha dado España en este siglo. Carlos Alcaraz sucedió a Rafa Nadal en el palmarés en 2022, cuando venció a Pablo Carreño en la final. El murciano repitió en 2023, pero una ausencia por cuestiones de calendario le privó de competir por un triplete de títulos en el Conde de Godó el año siguiente. En la pasada edición, Alcaraz volvió a llegar a la final, aunque en esta ocasión cayó ante Holger Rune.

Ahora, el jugador de El Palmar regresa a Barcelona para reconquistar la corona del Trofeo Conde de Godó. Alcaraz llega con ganas después de perder la final de Montecarlo ante Jannik Sinner. La victoria del italiano le ha devuelto la condición de número uno del mundo y ha relegado a Alcaraz a la segunda posición por primera vez desde el pasado año. El español tiene la oportunidad de recuperarlo y llegar a Madrid como líder del ranking ATP, un objetivo para el que sólo le vale levantar el Conde de Godó.

Qué tenistas españoles juegan el Trofeo Conde de Godó 2026

Carlos Alcaraz no es el único tenista español presente en el ATP 500 de la Ciudad Condal. Hasta cinco jugadores de nuestro país se reúnen entre los 32 participantes del cuadro principal de singles del Conde de Godó. A la ya comentada presencia del primer cabeza de serie se suman Jaume Munar y Rafa Jódar, que protagonizan el duelo español en primera ronda, Pedro Martínez -desde la fase previa- y un Martín Landaluce que busca la sorpresa ante Musetti, segundo favorito al título por ranking. En el cuadro de dobles, la única pareja española será la formada por Pedro Martínez y Marcel Granollers.

Todos los tenistas que participan en el Trofeo Conde de Godó

Más allá de los tenistas españoles que participan en el Trofeo Conde de Godó 2026, el ATP 500 de la Ciudad Condal cuenta con nombres atractivos para el público. Las bajas de última hora de Casper Ruud y Felix Auger-Aliassime han debilitado el cuadro, pero éste sigue contando con un gran nivel entre sus participantes. Entre ellos se puede destacar a otros miembros del Top 10 como Lorenzo Musetti o Alex de Miñaur. Esta es la lista completa de participantes en el cuadro individual.