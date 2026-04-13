Carlos Alcaraz – Virtanen: cuándo es el partido del Trofeo Conde de Godó 2026, a qué hora empieza y cómo ver por TV en directo gratis

Después de perder la final en el Masters 1000 de Montecarlo llega una nueva oportunidad para Carlos Alcaraz de tratar de sumar un nuevo título a su palmarés. El murciano jugará en casa, ya que es el gran favorito para llevarse el Trofeo Conde de Godó 2026 delante de una grada que estará animándole cada día. De momento se estrenará ante Otto Virtanen, al que tendrá que ponerse si quiere avanzar a los cuartos. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por TV en directo el choque que jugará Carlitos.

¿Cuándo es el Carlos Alcaraz – Virtanen en el Trofeo Conde de Godó 2026?

Carlos Alcaraz debuta en el Trofeo Conde de Godó 2026 en los dieciseisavos de final enfrentándose al finlandés Otto Virtanen. El murciano es claro favorito para llevarse el triunfo en este choque y avanzar a los octavos, pero no podrá dar nada por sentado. Además, el de El Palmar querrá levantarse tras la derrota que sufrió hace apenas unos días en la final del Masters 1000 de Montecarlo 2026 contra Jannik Sinner, quedándose el italiano con el trofeo en el primer título que se disputaban ambos este año.

A lo largo de la historia del Trofeo Conde de Godó han sido muchos los españoles que han conseguido conquistar este trofeo. Andrés Gimeno fue el primero, pero luego llegaron los títulos de Juan Gisbert, Emilio Sánchez Vicario, Carlos Acosta, Albert Costa, Félix Mantilla, Juan Carlos Ferrero, Carlos Moyá, Tommy Robredo y Fernando Verdasco, que lo lograron una vez. Manolo Santana se lo llevó dos veces, al igual que Carlos Alcaraz, Manuel Orantes en tres ocasiones y Rafa Nadal nada más y nada menos que doce veces.

La organización ha fijado este Carlos Alcaraz – Virtanen que corresponde a los dieciseisavos de final del Trofeo Conde de Godó 2026 para este martes 14 de abril. La ATP ha fijado este choque en el tercer turno, por lo que no comenzará en la pista Rafa Nadal antes de las 16:00 horas, una menos en las Islas Canarias, en el Real Club de Tenis de Barcelona.

Horario del partido de Carlos Alcaraz vs Virtanen en el Trofeo Conde de Godó 2026

Esta nueva etapa de Carlos Alcaraz con Samuel López como entrenador comenzó de la mejor manera. El murciano se convirtió en el tenista más joven en conseguir los cuatro Grand Slam tras conquistar el Open de Australia a principios de año. Posteriormente ganó el ATP 500 de Doha, pero después vino ese pequeño bajón. Perdió en Indian Wells en semifinales y en Miami en su segundo encuentro. En Montecarlo pudo volver a sumar un nuevo título, pero cayó en la final ante Jannik Sinner. Ahora espera volver a morder un metal en este Trofeo Conde de Godó 2026.

Este Carlos Alcaraz – Virtanen que corresponde a los dieciseisavos de final del Trofeo Conde de Godó 2026 se disputará este martes 14 de abril. Estos dos tenistas nunca se han visto las caras en el circuito de la ATP y el murciano es el gran favorito para llevarse el título, ya que se enfrenta al finlandés, que ocupa el puesto 130 en el raking.

Dónde ver el Trofeo Conde de Godó 2026 y a Carlos Alcaraz en directo

Movistar+ y RTVE fueron los medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros que se disputen en esta edición del Trofeo Conde de Godó. El Carlos Alcaraz – Virtanen de los dieciseisavos de final se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar+ Plus, Vamos, Movistar+ Deportes o Teledeporte. Los tres primeros forman parte de la plataforma de pago citada anteriormente, mientras que el cuarto pertenece al ente público y eso significa que será emitido gratis y en abierto por TV.

Todos aquellos amantes de este deporte y seguidores del tenista murciano que quieran ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Virtanen de los dieciseisavos de final del Trofeo Conde de Godó 2026 podrán hacerlo mediante las aplicaciones de Movistar+, Tennis TV o RTVE Play. Para las dos primeras habrá que estar suscrito, por lo que son de pago, mientras que para la última no hace falta nada al ser gratuita. Las webs de estos operadores también estarán disponibles para todos aquellos que prefieran acceder a ellas con un ordenador.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda diariamente en el Trofeo Conde de Godó 2026, donde estaremos prestando especial atención a los tenistas españoles que participan. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y punto a punto del Carlos Alcaraz – Virtanen de dieciseisavos de final del torneo. Cuando acabe el choque publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que nos lleguen desde el Real Club de Tenis de Barcelona.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Virtanen del Trofeo Conde de Godó 2026

Por otro lado, todos aquellos aficionados que no puedan ver este martes el debut del murciano en el Trofeo Conde de Godó 2026 deben saber que tendrán la opción de escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con la pista central del Real Club de Tenis de Barcelona para contar lo que esté sucediendo en el Carlos Alcaraz – Virtanen.