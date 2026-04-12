Qué hay que hacer para ser recogepelotas en el Trofeo Conde de Godó de tenis

El Trofeo Conde de Godó está a pocos días de arrancar con la expectación por las nubes por conocer quién se tirará a la piscina como nuevo campeón. Con un cuadro competitivo en el que Carlos Alcaraz deberá superar a rivales complicados para volver a conquistar el título, Barcelona volverá a ser el epicentro del mundo del tenis y ser recogepelotas en esta clase de torneos está hecho solo para un club muy determinado de los más jóvenes.

Inmersos en la preparación de una de las citas tenísticas más destacadas del calendario ATP, son varios los alumnos que serán seleccionados del Real Club de Tenis Barcelona-1899 para formar el equipo de ballkids y tener un papel clave durante el torneo.

«La mayoría tenían nervios, sobre todo para los que se trata de su primera vez. Después les hemos dado una charla motivacional y todo en marcha. Además, las sensaciones son buenas», comentó Marc Visiedo, responsable de Ballkids del Trofeo Conde de Godó.

Cómo ser recogepelotas en el Trofeo Conde de Godó

En cada edición, el club realiza una cuidadosa selección entre su grupo de alumnos de su escuela de tenis para elegir a los ballkids oficiales del Trofeo Conde de Godó. Los candidatos suelen ser jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 16 años, que deben cumplir criterios como el año de nacimiento, la vinculación con el club y la disponibilidad durante las fechas del evento.

Los requisitos para ser recogepelotas son elementales. Los jugadores deberán entrenar en la Escuela de Tenis y tener disponibilidad máxima durante los días que se celebra el Trofeo Conde de Godó, es decir, entre el 11 y el 19 de abril. El criterio para escoger el grupo de ballkids se basará en el siguiente orden. Primero, según el año de nacimiento, de menor a mayor: 2009, 2010 y 2011.

En base a este primer criterio, dentro de cada año de nacimiento seguirán el siguiente orden: poseer el título de socio del club de tenis, ser asociado siendo hijo, asociado siendo nieto, hijo de empleado y, por último, ser jugador de interés deportivo. Para todo ello, Conde de Godó pone a disposición un formulario para las inscripciones dentro de una fecha, por lo que se admiten más solicitudes pasado el plazo.

Una vez hecha la selección, los recogepelotas de Conde de Godó realizan un programa completo de entrenamiento antes de comenzar el torneo. En él, los jóvenes realizan tanto sesiones teóricas como prácticas en pista, donde aprenden movimientos, entrega ágil y precisa de pelotas a los tenistas, coordinación en los cambios de lado y simulación de partidos reales.

¿Pagan por ser recogepelotas del Trofeo Conde de Godó?

Los recogepelotas del Trofeo Conde de Godó no obtienen ningún tipo de remuneración económica. A cambio, sí ganan otros beneficios como la equipación oficial del torneo, dietas, transporte, acreditación y acceso al evento y regalos por la participación.

La bonita historia de Alessandra en el Trofeo Conde de Godó

El Trofeo Conde de Godó 2025 nos dejó un grato recuerdo en la lucha para la inclusión de personas con discapacidad en eventos deportivos. Con el fin de dar visibilidad al síndrome de Down, el club de tenis hizo una colaboración con Aura Fundació para hacer historia en el torneo.

Gracias a la fundación sin ánimo de lucro, Conde de Godó tuvo su primera edición con dos miembros de recogepelotas con discapacidad: Dídac y Alessandra. Siendo la última la que más brilló por haber actuado pasando bolas a los propios jugadores. Debutó en los cuartos de final de dobles entre Alexander Erler y Constantin Frantzen contra Hugo Nys y John Peers. Incluso llegó a las semifinales entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils, partido que ganó el español.