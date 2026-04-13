El detalle de campeón de Alcaraz con Sinner tras perder la final de Montecarlo

Carlos Alcaraz también es único en la derrota. El tenista español tuvo un bonito detalle con Jannik Sinner tras perder la final del Masters 1000 de Montecarlo (7-6 y 6-3), una derrota que también le deja sin número 1 del mundo. El murciano tuvo buenas palabras para su rival en la derrota y también vio y grabó cómo el italiano cumplía con la tradición de tirarse a la piscina del Montecarlo Country Club.

Como le pasa a Rafa Nadal durante su exitosa trayectoria, Carlos Alcaraz también suele predicar con el ejemplo y ser un caballero en la derrota. El camino hacia el éxito está lleno de tropiezos y el ahora número 2 del mundo lo sabe. El tenista murciano perdió su condición de número 1 y el cinturón de campeón en Montecarlo tras perder la final del primer Masters 1000 de la temporada sobre tierra batida ante un tenista italiano que fue mejor que el español.

«Ya habíamos visto el nivel de Jannik en tierra, y creo que ha mejorado muchísimo año tras año. Está alcanzando un nivel en tierra que va a ser realmente peligroso para cualquiera. No me sorprende nada, porque ya vimos el nivel que mostró el año pasado en Roland Garros», dijo Carlos Alcaraz en la rueda de prensa posterior a un partido donde se dejó el primer título de la temporada en tierra y el número 1 del mundo.

El detalle de Alcaraz con Sinner en Montecarlo

A pesar del dolor de la derrota, Carlos Alcaraz fue un ejemplo a la conclusión del partido y, antes de abandonar la central del Principado, se quedó durante un buen rato firmando autógrafos a los más pequeños e incluso regaló su camiseta a una de las recogepelotas del torneo.

Después de la entrega de trofeos y cumplir con los actos protocolarios sobre la pista, Carlos Alcaraz, aún sin ducharse, se dirigió a la piscina del Montecarlo Country Club para ver cómo Jannik Sinner cumplía con la tradición del torneo: tirarse a la piscina desde un trampolín situado a varios metros de altura. Según captaron las cámaras, el tenista murciano incluso inmortalizó el momento con su teléfono móvil.

Más allá de amistades, Carlos Alcaraz intentará recuperar el número 1 del mundo en el Conde de Godó 2026, que comenzó el sábado 11 de abril y donde Alcaraz debuta este martes 13. Si logra salir campeón de la arcilla catalana, sumará 170 puntos que le valdrán para llegar a Madrid como nuevo número 1 del mundo. Después sigue con la intención de no descansar hasta París, disputado el Masters 1000 de Madrid y el de Roma previo a Roland Garros.

«El objetivo principal es jugar todo el calendario de tierra. Vamos a ver cómo va. También era el objetivo el año pasado y, por desgracia, no pude porque estuve lesionado. Así que toco madera y rezo para que no le pase nada a mi cuerpo», dijo un Carlos Alcaraz que también dejó claro que: «Escucho mucho mejor mi cuerpo que el año pasado, eso seguro. Si tengo que saltarme uno, me saltaré un torneo. Si mi cuerpo se mantiene sano, voy a hacer todo lo necesario para cuidarlo. Si no tengo ningún problema, jugaré todo en tierra».