TVE cancela inesperadamente el especial de ‘La Revuelta’ por marcar uno de sus peores datos históricos

TVE ha cancelado de manera inesperada su baza para rellenar la noche del jueves en La 1, la doble entrega de La Revuelta promocionada como un especial del programa de David Broncano. La decisión de la cadena pública está motivada por los malos resultados de la última doble entrega, el pasado jueves, cuando el espacio firmó uno de sus peores datos históricos, con menos de 580.000 espectadores y un 8,3% de share. Sólo lo supera, para mal, el programa emitido el 9 de julio (7,3% de cuota de pantalla), y en ese caso podía justificarse por tratarse del periodo estival.

El especial de La Revuelta era el recurso de La 1 para rellenar el hueco en la parrilla que dejó la repentina cancelación de Al margen de todo, con Dani Rovira, que sólo estuvo en antena tres días y se marchó con un paupérrimo 7,5% de share -éste cubría, a su vez, el vacío que dejaba Andreu Buenafuente con Futuro imperfecto-. Broncano era el as en la manga de TVE desde hace tres semanas y, en principio, todo apuntaba a que se iba a repetir la fórmula este jueves, pero finalmente se ha optado por no hacerlo y, así, no dañar la imagen del humorista con un acumulado de malos resultados.

La Revuelta no ha dado los datos esperados en una noche especialmente competitiva, al rivalizar con Supervivientes en Telecinco y con Perdiendo el juicio en Antena 3, el reality estrella de Mediaset y la ficción que está dando satisfactorios resultados a Atresmedia.

Sin más opciones y a la espera de que se reformule su programación, La 1 apostará por el cine. De esta manera, el canal emitirá el jueves dos títulos en el ciclo El cine que somos, después de una sola entrega de La Revuelta: Un lío de millones y Buscando a Coque.

Con este último movimiento, TVE sigue ofreciendo una imagen de desorientación: aún no ha encajado ninguno de los proyectos que ha anunciado, como Barrio Esperanza, El juicio o el programa de José Luis Sastre.

La fórmula de La Revuelta por partida doble ha fracasado como estrategia de programación, adoptada como una medida de urgencia por la falta de alternativas de la televisión pública.