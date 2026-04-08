RTVE vuelve a rellenar el jueves con doble entrega de ‘La Revuelta’ para cubrir el caos de su programación

TVE vuelve a utilizar La Revuelta para rellenar la parrilla ante su falta de opciones, en una etapa de reestructuración de las franjas de la noche que se ha hecho notar en los bandazos de programación de la televisión pública. La 1 emitirá, una vez más, una doble entrega del espacio de David Broncano en el prime time de este jueves 9 de abril.

«¿Qué hay después de La Revuelta? Más Revuelta. Doble o nada», promociona la cadena. La estrategia de programación responde a una medida de urgencia por la falta de alternativas de la televisión pública para rellenar el espacio que dejó Al margen de todo, el programa de Dani Rovira que apenas duró tres días en pantalla. El humorista reconoció que no supieron «conectar con los espectadores», después de que se anunciara la cancelación de su espacio por los paupérrimos datos de audiencia.

El primer día, el espacio de Dani Rovira alcanzó los dos dígitos de cuota de pantalla (10,1% de share), con 765.000 espectadores, aunque fue la cuarta opción de los espectadores, y evolucionó a peor: cayó hasta el 7,7% (con 567.000 espectadores) y llegó en su última emisión al 7,5% de share (533.000).

Al margen de todo era la apuesta de TVE para cubrir, a su vez, el hueco que dejaba Futuro imperfecto con Andreu Buenafuente y Late Xou con Marc Giró tras su traslado a laSexta. Ahora, es la tercera vez que RTVE recurre a La Revuelta para tapar agujeros.

Otro ‘especial’ de ‘La Revuelta’

El anuncio se ha hecho, una vez más, sobre la marcha, y TVE lo ha promocionado de nuevo como un especial del programa de Broncano formado por dos entregas, que abarcarán desde las 21:40 horas hasta las 00:25. Después, comenzará Viaje al centro de la tele, el programa de zapping que se nutre del archivo de RTVE.

La Revuelta competirá, por tanto, con Perdiendo el juicio en Antena 3, con Horizonte en Cuatro y con la gala de Supervivientes en Telecinco. LaSexta emitirá una película en el Taquillazo.

La televisión pública guarda de momento sus bazas para rivalizar por la audiencia, que se sumarán a la llegada de Henar Álvarez a La 1 con Al cielo con ella. La entrevista de la humorista a Shakira evidenció, también, la desorientación de RTVE con los tumbos que dio para emitirla.