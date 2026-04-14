Sonia Bermúdez tras perder contra Inglaterra: «Queremos ganarlo todo y tenemos que hacerlo»

Sonia Bermúdez se mostró autocrítica tras su primera derrota como seleccionadora con España, tras caer en Wembley. No es para menos, tras un 1-0 que deja a las campeonas del mundo sin margen de error si quieren sacar su billete directo al Mundial de Brasil 2027. «Lo que queremos es ganar, contra Ucrania y contra Inglaterra el siguiente. Queremos ganarlo todo y tenemos que ganar los tres puntos en todos. Eso es lo que tenemos en la mente. Hay que sumar los tres puntos e intentar hacer los máximos goles posibles», señaló.

La seleccionadora reconoció que Ingalterra les «sorprendió», por lo que estaba de lo más molesta, dado que les habían «analizado mucho». «La primera parte nos ha costado mucho. No hemos estado como nos hubiese gustado», comenzó diciendo. «El que nos hayan metido en el minuto 2 nos ha condicionado. Hemos mejorado en la segunda», apuntó, reconociendo que no les dio para sumar un punto, por lo que se va de Londres «con rabia».

«Ellas han estado a nivel defensivo muy fuertes, no nos ha dado para ganar el partido», apuntó. «No era el plan del partido, pero evidentemente Inglaterra también juega. No quiero excusar a nadie. Son tres puntos y no está nada sentenciado. Los últimos minutos hemos intentado tener más profundidad con carrileras y dos rematadoras. Lo importante es que todavía quedan tres partidos más», señaló la seleccionadora ante lo que queda de la fase de clasificación.

Sobre el gol de Inglaterra, apuntó que tienen «la responsabilidad», al ser ellos quienes trabajan «los asuntos defensivos». Todo, después de que Paredes hubiera reconocido en zona mixta que «no nos pueden rematar en un córner dos tías desde el suelo». «El equipo reaccionó, pero no tuvimos la fortuna de meter gol. España no juega sola en el campo. El equipo mejora en la segunda, pero no ha podido ser», señaló Bermúdez.

Eso sí, la seleccionadora no habla de revancha, simplemente, habla de «ganar» en Son Moix. «Lo que queremos es ganar, contra Ucrania y contra Inglaterra el siguiente. Eso es lo que tenemos en la mente. Hay que sumar los tres puntos e intentar hacer los máximos goles posibles», finalizó.