Impresionante: así luce el trofeo Conde de Godó

El Trofeo Conde de Godó ya está en marcha, con la presencia destacada de Carlos Alcaraz. El tenista español, que acaba de perder el número 1 al perder la final de Montecarlo ante Jannik Sinner, puede recuperar ese puesto si gana el torneo de tenis que se disputa esta semana en Barcelona. Además de ello, y como es tradición, el ganador del Conde de Godó levantará uno de los trofeos más especiales del año.

Diseñado en 1953 por los joyeros Soler Cabot, está fabricado en plata de ley y pesa aproximadamente unos 13 kilos. Se tardaron unas 800 horas en fabricarlo y su precio está valorado en unos 36.000 euros. Su base es de roble americano y la obra, como explican los propios organizadores del Conde de Godó, reproduce a un tenista en miniatura situado en la tapa superior, mientras un tallado ornamental cubre toda la copa.

La actual edición, en la que Carlos Alcaraz, el gran favorito y la principal atracción del torneo debuta este martes, es la 73ª edición de un torneo ya clásico en el calendario del tenis mundial. Otros favoritos a la victoria son el italiano Lorenzo Musetti o el australiano Álex de Miñaur.

El Trofeo Conde de Godó es una de las citas más significativas del calendario tenístico por la tradición que emanan las pistas del Real Club Tenis de Barcelona. Con la llegada de la primavera, los mejores jugadores del circuito aterrizan en Europa para la disputa de la gira de tierra batida. El reciente Masters 1000 de Montecarlo ha sido la primera parada de la arcilla europea, que ahora se traslada a España para la disputa del Trofeo Conde de Godó y el Mutua Madrid Open en las próximas semanas.

A excepción de ese fatídico año 2020, el Trofeo Conde de Godó se ha disputado siempre de manera ininterrumpida sobre la tierra batida del Real Club Tenis de Barcelona.