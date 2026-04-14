El dinero que reparte el Trofeo Conde de Godo 2026: cuánto se lleva el campeón del torneo

El mejor tenis del mundo aterriza en las instalaciones del Trofeo Conde de Godó, que ya ha arrancado su nueva edición con las primeras sorpresas en el cuadro principal. Un torneo donde, precisamente, también estará disponible Carlos Alcaraz, que llega a Barcelona después de caer derrotado ante Jannik Sinner en la final del Masters 1000 de Montecarlo, por 7-6 y 6-3, y perder a su vez el número uno del mundo. Ahora, intentará volver a recuperar el camino de la senda de la victoria y, de paso, lograr el montante económico que entrega la organización al campeón. ¿Cuánto dinero reparte el Trofeo Conde de Godó?

«Aquí tengo muy bonitos recuerdos, no solo por jugar en ATP sino por los torneos de cuando era pequeño, con muchos amigos aquí. Tengo mucha ilusión por empezar, volver todos aquí un año más, y contento. Un poco cansado ahora mismo, pero contento y con muchas ganas. Poder ser número uno en Barcelona es una motivación extra. He visto que tengo que ganar aquí si quiero recuperarlo. La batalla que estamos manteniendo por el uno entre Jannik Sinner y yo es muy bonita y probablemente sea una motivación extra. Pero en lo que estoy enfocado y con la mente puesta es en seguir mejorando», destacó el tenista español a su llegada a las instalaciones del Godó.

Congratulations @janniksin and your team for the title, a spectacular run! 🤝🏻 We will continue, there is a long way to go in the clay swing! 🧱❤️ Next stop, Barcelona! pic.twitter.com/yz8QfIC5nf — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 12, 2026

Cuánto dinero reparte el Trofeo Conde de Godó

El Trofeo Conde de Godó 2026, o también denominado Barcelona Open Banc Sabadell, anunció hace unos días la bolsa total de premios que repartirá entre los tenistas participantes. Para la edición del 2026, habrá en juego casi 3 millones de euros, concretamente unos 2.950.310€, una cifra que ha crecido mínimamente con respecto a la edición pasada.

Cuánto dinero gana el campeón del Trofeo Conde de Godó

¿Cuánto dinero se llevará el campeón del torneo? Pues bien, ante la pregunta del millón, debemos de contestar que el tenista capaz de levantar el trofeo en las preciosas instalaciones de Barcelona se llevará nada más y nada menos que 546.400 euros, mientras que la pareja de dobles ganadora se repartirá un montante económico de 191.260 euros. Por otro lado, también debemos destacar, en el cuadro individual, que el subcampeón ganará 291.450 euros, mientras que los semifinalistas recibirán un total de 151.150 euros. Por último, los cuartofinalistas ganarán 78.950 euros, los que se queden en segunda ronda 41.590 euros y los que doblen la rodilla en su debut 22.770 euros.

Campeón: 546.400€

Finalista: 291.450€

Semifinalista: 151.150€

Cuartofinalista: 78.950€

2ª Ronda: 41.590€

1ª Ronda: 22.770€

Qué día es la final del Trofeo Conde de Godó

El choque por el título del Trofeo Conde de Godó 2026 se disputará este próximo domingo 19 de abril en la pista Rafa Nadal, no antes de las 16:00 horas en España. Un escenario donde espera llegar Carlitos Alcaraz, que en la edición pasada fue derrotado ante Holger Rune tras sufrir una lesión muscular que le impidió levantar el trofeo en Barcelona y, posteriormente, bajarse del cuadro principal del Mutua Madrid Open. La final se podrá seguir a través de las pantallas de Movistar Plus+ y RTVE y en la web de OkDiario, donde os detallaremos lo que ocurra minuto a minuto con los mejores comentarios, imágenes y aspectos más destacados.