Fils hace historia en el Godó y un francés es campeón en Barcelona 41 años después

Arthur Fils ha hecho historia al proclamarse campeón en Barcelona tras vencer a Andrey Rublev en la final del Conde de Godó por 6-2 y 7-6. Se convierte así en el segundo tenista francés en ganar este torneo, algo que no pasaba desde hacía 41 años. Thierry Tulasne, en 1985, fue el primer y hasta hoy único francés que había ganado el Godó. Pero eso se rompió este 19 de abril de 2026 con la victoria del joven tenista de 21 años de Bondoufle que ilusiona a Francia y asciende hasta el número 25 del mundo.

El primer set fue un visto y no visto. Arrancó con un Rublev estelar rompiendo el servicio de su rival en la segunda oportunidad que tuvo. El ruso se puso 15-40 en el primer juego del encuentro, Fils salvó la primera y a la segunda la convirtió el número 15 de la ATP. Luego hizo valer su saque para poner el 2-0 en el marcador. El francés comenzaba con ciertas dudas en esta final, igual que en la semifinal contra Rafa Jódar.

Pero a diferencia del duelo contra el español, esta vez el tenista galo reaccionó rápido y le endosó un 6-0 de parcial para llevarse la primera manga por un contundente 6-2. Fils despertó y empezó a dominar con su juego, especialmente con su derecha, con la que le hizo tanto daño a Jódar. El lenguaje corporal y la actitud de Rublev eran de un tenista derrotado, hundido y sin ideas.

No sólo vio cómo su rival recuperaba la rotura perdida en el primer juego, sino que le endosó un total de tres breaks consecutivos para apuntarse la primera manga de la final del Godó. Todo eso pasó en apenas 31 minutos. Fils había encendido la maquinaria y se puso en modo apisonadora. Pero el segundo set comenzó parecido al primero, con un 0-40 favorable al ruso. Parecía que Rublev había vuelto al partido.

Todo cambiaba en el inicio de la segunda manga, pero Fils reaccionó y salvó las tres pelotas de rotura para ponerse 1-0. Era su séptimo juego seguido. Cuando Fils iba por detrás, siempre terminaba sacando su mejor artillería para darle la vuelta a la situación. El tenista de Moscú aguantó su primer turno de saque sin sufrir y colocaba el 1-1. Después de ese juego, Andrey dio un paso al frente e hizo sudar al francés con su servicio.

Aunque lo peor para él estaba por llegar. Con 2-1 y set en contra, salvó hasta siete bolas de break para mantenerse con vida en el partido. Ayudado por un buen saque red, el pupilo del español Fernando Vicente consiguió frenar los zambobazos del galo e igualar a dos. Resistía como podía ante un Arthur Fils desatado, que estaba muy fino al servicio y no mostraba ningún resquicio. En el siguiente turno de saque del ruso, el número 30 del ranking ATP aprovechó los errores para lograr un break decisivo en la final.

A sus 21 años, el tenista de Bondoufle (Francia) se vino abajo a la hora de cerrar el partido. Rublev hizo los deberes y puso el 5-3 tras ganar su saque, obligando así a su rival a cerrarlo al servicio. Los nervios le jugaron una mala pasada a Arthur a la hora de poner el candado al partido. Tres errores colocaron al ruso con 0-40 de salida. Salvó la primera de las tres (15-40), pero una doble falta otorgó el break al moscovita (5-4).

Frenazo en seco para el galo, que dio vida a su rival cuando lo tenía todo para ganar. Lo que Fils te quita, Fils te lo da. Nuevamente, el joven tenista francés sacó su mejor juego cuando se vio contra las cuerdas. Y así lo hizo al resto. El francés se colocó con un 0-40 a favor, es decir, tres bolas de campeonato. Pero, igual que en el juego anterior, cuando lo tenía todo a su favor, Arthur se vino abajo. Rublev le dio la vuelta y acabó ganando el juego para igualar el segundo set (5-5).

Tremenda remontada del ruso, que perdía 5-2 y con un 4-0 de parcial se colocó 5-6 y saque para ganar el set. Andrey Rublev le dio la vuelta a una final que tenía prácticamente perdida. Pero Fils no había dicho su última palabra y le hizo un contrabreak para forzar el tie-break. La muerte súbita comenzó con 2-0 para el tenista moscovita, pero el francés le dio la vuelta con siete puntos consecutivos para cerrar la final (7-2) y llevarse el título en Barcelona. Rublev apenas pudo sobrevivir al gran nivel de Arthur, que fue muy superior.