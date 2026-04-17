Rafa Jódar se gradúa en el Conde de Godó: barre a Norrie y ya está en semifinales

Rafa Jódar sigue haciendo historia y ya puede decir que es semifinalista del Conde de Godó tras derrotar este viernes a Cameron Norrie en dos sets (6-3 / 6-2) y es la gran esperanza del tenis español para ganar este trofeo. Ya fue campeón en Marrakech y ahora lo quiere ser en Barcelona. Su rival en la siguiente ronda para seguir haciéndose gigante será Arthur Fils.

El tenista español Rafael Jódar ha ganado al británico Cameron Norrie (6-3 y 6-2) en cuartos de final del Barcelona Open Banc Sabadell-73ª Trofeo Conde de Godó, en apenas 1:09 horas de partido, y jugará las semifinales contra el francés Arthur Fils, mientras que el ruso Andrey Rublev y el serbio Hamad Medjedovic se disputarán el otro billete para la final del domingo.

En 1:09 horas, Jódar dio cuenta de un más veterano Cameron Norrie –de 30 años y número 24 del ranking ATP, al que ya había ganado este año en el torneo de Acapulco, en pista dura y con el mismo resultado (6-3 y 6-2), y al que esta vez tampoco dio demasiadas opciones, ni en el juego de fondo de pista ni con las acertadas subidas del madrileño.

La primera manga estuvo llena de roturas de saque, hasta cinco. Y tres de esos ‘breaks’ fueron para un Jódar que, aprovechando su fuerza y sus 191 centímetros, se mostró muy cómodo en la pista Rafa Nadal y movió al británico de lado a lado de la pista para irle mermando tanto a nivel físico como mental. Con 8 golpes ganadores en el primer set para el madrileño.

Jódar sigue haciendo historia

Por contra, el segundo set empezó con cuatro juegos en que los sacadores mantuvieron su saque, y no fue hasta el quinto juego que Jódar pudo romper a Norrie y ponerse 2-3 arriba, en la tercera bola de rotura que dispuso en el juego. Además de evitar el ‘contrabreak’, el joven español volvió a repetir rotura y con el 2-5 se dispuso a sacar por el partido y por el billete a semifinales.

Pese al 0-15 inicial, Jódar no se puso nervioso y pudo enlazar tres puntos para ponerse con dos bolas de partido. Falló el primer servicio, el segundo fue red, pero el tercero lo metió dentro y tras un resto flojo de Norrie el español logró sellar el triunfo y su presencia, histórica, en semifinales de este Barcelona Open Banc Sabadell.

El rival de Jódar (número 55 del ranking ATP), uno de los invitados por la organización del torneo, será el francés Arthur Fils, sin precedentes entre ambos y noveno cabeza de serie del torneo barcelonés y actual número 30 del ranking ATP, que superó con autoridad al italiano Lorenzo Musetti, el número 2 en Barcelona, por 6-3 y 6-4 en apenas 1:15 horas de partido.

El joven francés, de 21 años, repite semifinal en el Godó, el año pasado cayó contra Carlos Alcaraz (2-6 y 4-6), pero ahora llega con la etiqueta de favorito, visto su gran tenis desplegado en la Pista Rafa Nadal del RCTB-1899 tanto contra Musetti como, previamente, contra Brandon Nakashima y su compatriota Terence Atmane.