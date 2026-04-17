Ni Landaluce ni Davidovich: Toni Nadal revela el tenista español que puede combatir a Alcaraz y Sinner

El tenis español tiene por delante un futuro prometedor, más allá de toda una realidad en el circuito como es Carlos Alcaraz. Los nombres de Rafa Jódar, Martín Landaluce y Dani Mérida han sonado con fuerza en las últimas semanas. Los tres tenistas madrileños están llamados a dar un relevo a la clase media-alta de la raqueta española como Roberto Bautista -que acaba de anunciar su retirada- o Pablo Carreño. Un puesto que el pasado año pasado ocuparon Alejandro Davidovich y Jaume Munar. Sin embargo, Toni Nadal ve a una joven promesa por delante del resto.

Si de algo puede presumir el ex entrenador y tío de Rafa Nadal es de saber detectar el talento. Junto al ganador de 22 Grand Slams durante buena parte de su carrera, Toni ha visto surgir a muchos grandes jugadores. «Recuerdo cuando vimos por vez primera a Novak Djokovic. Ya supe que sería un número uno. Vi a Del Potro, con quien entrenamos cuando tenía 18 años, y veías que rápidamente sería Top 10. Roger Federer ya supo enseguida que Rafael le acabaría ganando», ha confesado.

Toni Nadal no sitúa en el escalón superior a jugadores como Fonseca o Mensik. El manacorí se ha detenido especialmente en el caso del joven brasileño, al que no ha querido comparar con Alcaraz, tras sus últimas actuaciones. «Vi su partido en Miami. No me dio la sensación de estar delante de un grandísimo jugador. Del nivel Alcaraz, de un superjugador… Vi que le faltaban algunas cosas esenciales para ser tan bueno», ha explicado.

El ex entrenador de Rafa Nadal sí ha destacado al figura de Rafa Jódar, que sorprendió conquistando su primer título ATP en Marrakech y lucha por alcanzar las rondas finales del Conde de Godó en estos momentos. En una entrevista con Mundo Deportivo, Toni Nadal ha señalado la progresión del madrileño en los últimos meses: «Cuando le vi por primera vez en las ATP Finals contra Landaluce me pareció un buen jugador, pero cada vez me parece mejor. Progresa. Lleva una línea ascendente. Siguiendo este camino no sé si puede ser Alcaraz, que eso es casi imposible, porque es de otro mundo, pero sí le veo un potencial muy alto, de top».

Toni Nadal y el futuro de Rafa como entrenador

Como uno de los entrenadores más destacados y mediáticos de este siglo, Toni Nadal ha analizado la ruptura entre Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz; que explica con motivos personales. «Me sorprendió, aunque creo que fueron otros motivos, porque Alcaraz acabó número uno del mundo, ganó dos Grand Slams, tuvo una temporada muy buena. No fue un tema deportivo. Lo otro ya es un tema personal de ellos», ha señalado el de Manacor. Al que no ve en este papel de entrenador es a su sobrino Rafael: «Él vivió más de 20 años por las pistas, ahora tiene muchas otras cosas que le requieren mucho tiempo, aparte que está muy feliz con la familia, con sus hijos…».