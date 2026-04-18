Rafa Jódar – Arthur Fils en directo: resultado de las semifinales del Trofeo Conde de Godó en vivo hoy

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de semifinales del Trofeo Conde de Godó. Rafa Jódar se enfrenta al francés Arthur Fils por un puesto en la final de este ATP 500 que se está disputando esta semana en el Real Club de Tenis Barcelona. El tenista español viene lanzado tras ganar su primer título ATP hace unos días en Marrakech y quiere seguir haciendo historia y ampliando su palmarés delante del público catalán.

A sus 19 años, el de Leganés está firmando un torneo impecable, jugando un tenis de altísimo nivel. Por el camino se ha cargado a uno de los cabezas de serie del torneo, como Cameron Norrie, al que doblegó en dos sets. Rafa Jódar se enfrenta ahora a Arthur Fils, que viene de vencer al gran favorito tras la baja de Alcaraz, Lorenzo Musetti, también en dos sets.

El español está participando en esta edición del Trofeo Conde de Godó con una wild card, gracias a la invitación que recibió por parte de la organización. Y no está defraudando en absoluto. Jódar se ha convertido en la gran sensación del torneo y quiere seguir soñando en grande. Tras la marcha de Alcaraz por lesión, el tenista madrileño ha mantenido viva a la Armada española en el torneo y ha hecho vibrar al público con sus victorias. Será la primera vez que Rafa Jódar y Arthur Fils se enfrenten en su carrera.