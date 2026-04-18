Rafa Jódar – Arthur Fils en directo: resultado de las semifinales del Trofeo Conde de Godó en vivo hoy
Te contamos en vivo y en directo todo lo que suceda en la semifinal del Godó entre Jódar y Fils
Rafa Jódar se gradúa en el Conde de Godó: barre a Norrie y ya está en semifinales
A qué hora juega el Rafa Jódar – Fils y dónde ver
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de semifinales del Trofeo Conde de Godó. Rafa Jódar se enfrenta al francés Arthur Fils por un puesto en la final de este ATP 500 que se está disputando esta semana en el Real Club de Tenis Barcelona. El tenista español viene lanzado tras ganar su primer título ATP hace unos días en Marrakech y quiere seguir haciendo historia y ampliando su palmarés delante del público catalán.
A sus 19 años, el de Leganés está firmando un torneo impecable, jugando un tenis de altísimo nivel. Por el camino se ha cargado a uno de los cabezas de serie del torneo, como Cameron Norrie, al que doblegó en dos sets. Rafa Jódar se enfrenta ahora a Arthur Fils, que viene de vencer al gran favorito tras la baja de Alcaraz, Lorenzo Musetti, también en dos sets.
El español está participando en esta edición del Trofeo Conde de Godó con una wild card, gracias a la invitación que recibió por parte de la organización. Y no está defraudando en absoluto. Jódar se ha convertido en la gran sensación del torneo y quiere seguir soñando en grande. Tras la marcha de Alcaraz por lesión, el tenista madrileño ha mantenido viva a la Armada española en el torneo y ha hecho vibrar al público con sus victorias. Será la primera vez que Rafa Jódar y Arthur Fils se enfrenten en su carrera.
¡¡ARRANCA LA SEMIFINAL!!
Comienza el encuentro de semifinales del Godó entre Rafa Jódar y Arthur Fils. Al saquel el tenista español.
Duelo de grandes promesas
Este partido es un duelo entre dos grandes promesas que aspiran a ser los mejores de su país. Fils quiere demostrar que aspira a ser el número uno de Francia, mientras que Jódar lo tiene más complicado al estar Alcaraz. Pero el español sueña con ser el número dos español y luchar por grandes títulos.
Rafa Jódar, en pista
Rafa Jódar salta a la pista central del Real Club de Tenis Barcelona. Con los dos tenistas en la pista, comienza el sorteo para decidir quién saca y, posteriormente, el calentamiento.
Rafa Jódar hace soñar a la afición española
Tras la baja de Carlos Alcaraz por lesión, Rafa Jódar ha emergido como estrella para dar una alegría a los aficionados españoles y hacerles soñar en grande en el Godó. Su victoria ante Norrie le convierte en un serio candidato al título.
Primer enfrentamiento
Jódar y Fils nunca se han visto las caras. Será la primera vez en su carrera que se enfrenten en un torneo profesional.
Rublev espera en la final
El ruso ya está en la final del Conde de Godó tras remontar ante el serbio Hamad Medjedovic. Rublev se impuso en tres sets (3-6, 6-2 y 6-2) y espera al ganador del Jódar-Fils en la final.
Jódar busca la final ante Fils
Rafa Jódar está viviendo un sueño del que no quiere despertar. El tenista español se enfrenta hoy a Arthur Fils en las semifinales del Trofeo Conde de Godó, donde buscará seguir haciendo historia y alcanzar su primera final en un ATP 500 y encima delante de la afición española.
1-0
Rafa Jódar se lleva el primer juego
Derechazo marca de la casa y primer juego de la semifinal para Rafa Jódar. Ha dado un recital en este inicio el español.