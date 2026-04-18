Cuándo se juega el Rafa Jódar – Fils: a qué hora empieza y dónde ver por TV gratis en directo las semifinales del Trofeo Conde de Godó

Rafa Jódar es la gran sensación del Trofeo Conde de Godó. El tenista español superó con solvencia a Cameron Norrie en dos sets (6-3 y 6-2) y se medirá a Artur Fils por un puesto en la final del torneo barcelonés. El ATP 500 que se disputa en el Real Club de Tenis Barcelona está siendo el de la confirmación definitiva de Jódar como una de las revelaciones del año tenístico y un jugador llamado a hacer grandes cosas en el circuito. Pero el presente manda, y en él, el madrileño aspira a conquistar su segundo título consecutivo tras coronarse en Marrakech dos semanas atrás.

La misión no será sencilla. El tenista español se enfrentará en las semifinales del Trofeo Conde de Godó a otro jugador joven como Artur Fils. El francés de 21 años -dos mayor que Jódar- también llega lanzado al encuentro tras vencer en dos sets a Lorenzo Musetti, que había quedado como gran favorito al título después de la baja por lesión de Carlos Alcaraz. Jódar tendrá su duelo, a priori, más difícil del torneo ante Fils. El ganador del duelo se medirá en la final al vencedor del Rublev – Medjedovic.

Horario del Rafa Jódar – Fils: cuándo es la semifinal del Conde de Godó

El partido de semifinales entre Rafa Jódar y Artur Fils es el más esperado por el público que acudirá el sábado a las instalaciones del Real Club de Tenis Barcelona. La organización del Trofeo Conde de Godó ha optado por la sesión de tarde, que comenzará no antes de las 16:00 horas de la España peninsular, para la disputa de la segunda semifinal del torneo. Antes será el turno de Andrey Rublev y Hamad Medjedovic, que estrenarán la Pista Rafa Nadal a las 13:30 horas.

V A M O S 🎾👏🏻 🇪🇸 Rafael Jódar está en semifinales del #BCNOpenBS pic.twitter.com/sOEp9gFUEy — Barcelona Open Banc Sabadell (@bcnopenbs) April 17, 2026

Rafa Jódar – Fils: dónde ver por televisión en directo y en vivo online

El partido entre Jódar y Fils se podrá seguir por RTVE, a través del canal Teledeporte para las dos semifinales Trofeo Conde de Godó. También emitirá el encuentro la plataforma RTVE Play vía online. Toda la información en directo sobre el Jódar – Fils te la ofrece OKDIARIO, donde realizaremos una cobertura completa de todo lo que acontezca en la jornada del torneo barcelonés; con especial énfasis en el duelo que protagonizarán el español y el francés y que puede significar uno de los primeros grandes partidos de un tenista llamado a hacer grandes cosas.

Dónde escuchar por la radio el Rafa Jódar – Fils del Trofeo Conde de Godó 2026

Para aquellos que disfruten de la radio y no se despeguen del transistor durante el fin de semana, multitud de emisoras informarán de la última hora de lo que suceda en el Trofeo Conde de Godó. COPE, Cadena SER, RNE, Onda Cero o Radio Marca son algunas de ellas. Jódar aspira a alcanzar una final en la que ya estuvo Carlos Alcaraz el año pasado. El murciano ganó las ediciones de 2022 y 2023, sucediendo a Rafa Nadal en el palmarés. El manacorí queda muy lejos, con la inalcanzable cima de 12 títulos del Trofeo Conde de Godó. Un territorio, la Pista Rafa Nadal, en el que otro Rafa quiere empezar a escribir su historia.