Qué tenistas han ganado el Trofeo Conde de Godó: así queda el palmarés tras la victoria de Arthur Fils

El Trofeo Conde de Godó despidió su edición de 2026 con la final individual entre Artur Fils y Andrey Rublev, ganada por el tenista francés. Un duelo por el título que no pudo alcanzar la nueva sensación del tenis español, Rafa Jódar. El madrileño se quedó a las puertas tras anotarse el primer set ante Fils, pero el francés sacó a relucir su mayor experiencia en el circuito para remontar ante el joven de 19 años.

El otro aspirante a sumarse a la lista de ganadores del prestigioso torneo que acoge el Real Club de Tenis Barcelona era el ruso Andrey Rublev, que ha recuperado sensaciones en nuestro país, donde ya logró coronarse en el Mutua Madrid Open en 2024. Después del duelo por el título entre Fils y Rublev, así queda el palmarés del Trofeo Conde de Godó.

Quién ha ganado el Trofeo Conde de Godó 2026

La pista central Rafa Nadal fue la encargada de dilucidar quién se sumaba a un palmarés que domina con puño de hierro el tenista que da nombre a la instalación. Artur Fils rubricó las buenas sensaciones con las que acabó la semifinal ante Rafa Jódar para vencer a un Rublev con más experiencia en finales. El francés conquistó su cuarto título ATP en el Conde de Godó, el primero desde 2024, y se acerca a los puestos de privilegio del circuito. Fils alcanzó la final tras derrotar a Atmane, Nakashima, Musetti y al mencionado Jódar.

Palmarés del Trofeo Conde de Godó 2026

La retirada de Carlos Alcaraz por lesión en octavos de final garantizó que el Trofeo Conde de Godó incorporaría un nuevo nombre a su nutrido palmarés. Casper Ruud y Holger Rune, los dos últimos ganadores, también causaron baja por motivos físicos. La edición número 73 del torneo de categoría ATP 500 suma a Artur Fils a la lista.

El líder indiscutido del palmarés del torneo barcelonés no es otro que Rafa Nadal, que se anotó la inalcanzable cifra de 12 títulos entre 2005 y 2021. El dominio del manacorí hizo que el Conde de Godó le diera su nombre a la pista central en 2017. Un homenaje todavía en activo que no es nada habitual en el deporte y que muestra la dimensión de su figura. Estos son todos los ganadores, comandados por Rafa Nadal:

1953: Vic Seixas (USA)

1954: Tony Trabert (USA)

1955: Art Larsen (USA)

1956: Herbert Flam (USA)

1957: Herbert Flam (USA)

1958: Sven Davidson (USA)

1959: Neale Fraser (AUS)

1960: Andrés Gimeno (ESP)

1961: Roy Emerson (AUS)

1962: Manolo Santana (ESP)

1963: Roy Emerson (AUS)

1964: Roy Emerson (AUS)

1965: Juan Gisbert (ESP)

1966: Thomas Koch (BRA)

1967: Martin Mulligan (AUS)

1968: Martin Mulligan (AUS)

1969: Manuel Orantes (ESP)

1970: Manolo Santana (ESP)

1971: Manuel Orantes (ESP)

1972: Jan Kodes (CHE)

1973: Ilie Nastase (RUM)

1974: Ilie Nastase (RUM)

1975: Björn Borg (SUE)

1976: Manuel Orantes (ESP)

1977: Björn Borg (SUE)

1978: Balázs Taróczy (HUN)

1979: Hans Gildemeister (CHI)

1980: Ivan Lendl (CHE)

1981: Ivan Lendl (CHE)

1982: Mats Wilander (SUE)

1983: Mats Wilander (SUE)

1984: Mats Wilander (SUE)

1985: Thierry Tulasne (FRA)

1986: Kent Carlsson (SUE)

1987: Martín Jaite (ARG)

1988: Kent Carlsson (SUE)

1989: Andrés Gómez (ECU)

1990: Andrés Gómez (ECU)

1991: Emilio Sánchez Vicario (ESP)

1992: Carlos Costa (ESP)

1993: Andréi Medvédev (UCR)

1994: Richard Krajicek (PBA)

1995: Thomas Muster (AUT)

1996: Thomas Muster (AUT)

1997: Albert Costa (ESP)

1998: Todd Martin (USA)

1999: Félix Mantilla (ESP)

2000: Marat Safin (RUS)

2001: Juan Carlos Ferrero (ESP)

2002: Gastón Gaudio (ARG)

2003: Carlos Moyá (ESP)

2004: Tommy Robredo (ESP)

2005: Rafa Nadal (ESP)

2006: Rafa Nadal (ESP)

2007: Rafa Nadal (ESP)

2008: Rafa Nadal (ESP)

2009: Rafa Nadal (ESP)

2010: Fernando Verdasco (ESP)

2011: Rafa Nadal (ESP)

2012: Rafa Nadal (ESP)

2013: Rafa Nadal (ESP)

2014: Kei Nishikori (JAP)

2015: Kei Nishikori (JAP)

2016: Rafa Nadal (ESP)

2017: Rafa Nadal (ESP)

2018: Rafa Nadal (ESP)

2019: Dominic Thiem (AUT)

2021: Rafa Nadal (ESP)

2022: Carlos Alcaraz (ESP)

2023: Carlos Alcaraz (ESP)

2024: Casper Ruud (NOR)

2025: Holger Rune (DIN)

2026: Arthur Fils (FRA)

Qué tenistas españoles han ganado el Trofeo Conde de Godó

El dominio del tenis español en el palmarés del Trofeo Conde de Godó es notorio. En una época en la que estadounidenses y australianos dominaban el circuito, Andrés Gimeno se coronó como primer campeón español en 1960. Al catalán le sucedieron Manolo Santana (1962 y 1970), Gisbert (1965) y Orantes (1969, 1971 y 1976). Tuvieron que pasar 15 años para volver a coronar a un campeón español en el Real Club de Tenis Barcelona, que fue Emilio Sánchez Vicario en 1991.

Con él se inició un dominio español en el Conde de Godó que perdura desde la década de los 90. Los últimos años del siglo XX vieron ganar a Carlos Costa (1992), Albert Costa (1997) y Félix Mantilla (1999). En el siglo XXI ha habido 18 títulos españoles de 25 disputados. Juan Carlos Ferrero (2001) inició una lista a la que se sumaron Carlos Moyá (2003), Tommy Robredo (2004), Rafa Nadal (con 12 títulos), Fernando Verdasco (2010) y, por último, Carlos Alcaraz en 2022 y 2023. En total, 14 tenistas españoles han ganado el Trofeo Conde de Godó en sus 73 ediciones.